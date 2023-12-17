路樹變凶器／估殺人樹低風險 巡查員專業堪憂

礙於人力有限，台北、台中、台南等直轄市相繼把路樹巡檢業務委託民間業者執行，但北市發生委外檢查「低風險」的行道樹「路殺」騎士，凸顯委外品質把關待檢討。都市林協會理事長黃裕星表示，要從巡檢人員培訓、委任合約的改革做起，可借鏡日本經驗。

北市公園處表示，路樹委外巡檢約占總數三分之一，民間巡查員由中央協助教育訓練十六小時，不一定是森林、植物病理等相關專業背景，結訓後照表操課，依檢查表勾選樹況的安全評估項目，包含樹對人車的影響、有無環境風險、根部狀況等面向。

北市公園處解釋，路樹安全評估調查還不是法定的必要調查，「台北市已經是走在其他縣市前面」。評估結果分為無、低、中、高風險四種，九點二萬棵路樹已評估完成七萬棵。

台中市建設局表示，全市廿二萬三千六百多棵路樹，委由卅二家綠美化廠商巡查維護，局內十九名巡查員負責把關。廠商要有園藝、景觀工程營造專業、環保等專業營業項目才能投標，巡檢員也要通過培訓課程才能執業。今年十一月起，規畫每年健檢五千棵路樹，進一步管理路樹的安全風險。

台南市工務局除定期巡檢，也委外優先檢測、處理患褐根病等高風險樹木，五年來約一萬五千棵，今年度也擴大健檢項目，納入樹穴面積、是否盤根、浮根等資料，加強風險管理。

由於北市評估「低風險」楓香樹路殺機車騎士，安全評估品質受質疑。樹藝師陳鴻楷認為，民間巡檢員的培訓時間有限，對樹木的瑕疵細節恐難深入掌握，易淪為照表操課、走馬看花，呼籲要建立抽檢把關機制。

都市林協會理事長黃裕星說，委外的疏漏環節主要在得標廠商有樹木專業證照，執行巡檢者卻沒有，縣市的委外合約要設法補漏。另如日本，考取「樹木醫」證照後執行樹木檢查及評估業三年，才能進一步報考「街路樹診斷士」，執行更高階的樹木災害鑑定，但台灣連專業證照的國家考試制度都沒有。