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健保點值貶 六都醫院掛號費悄漲

聯合報／ 記者陳雨鑫李青縈／台北報導
掛號費一五○元年代恐要過去，今年六都不少醫療院所掛號費都調漲。記者曾吉松／攝影
掛號費一五○元年代恐要過去，今年六都不少醫療院所掛號費都調漲。記者曾吉松／攝影

新冠疫情後，健保點值縮水，點值看似僅是醫界的事，但其影響卻已經悄悄地延伸至民眾荷包。據調查，今年六都地區有多達三七五家醫療院所掛號費大規模調漲，家數為歷年之最。調漲診所直言，檯面上調漲原因與物價有關，但其實點值縮水威脅營運才是調漲關鍵原因。

六都掛號費調漲醫療院所 製表／陳雨鑫
六都掛號費調漲醫療院所 製表／陳雨鑫
掛號費一五○元年代恐要過去。依醫療法規定，掛號費若高於一五○元，須送交地方衛生局備查，調查六都今年調漲掛號費的醫療院所總計三七五家，其中台北市一五六家，其次為桃園市八十六家。反觀今年以前，送交六都地方衛生局備查調漲掛號費的醫療院所僅一一七家。

以科別來看，北市調漲家數最多的科別為中醫診所，新北市則是小兒診所。掛號費調漲金額多在一百元上下，單次掛號費多調漲至二五○到三百元不等。至於六都調漲單次掛號費最高為禾馨體系的特約門診，每次要價二千五百元。

今年掛號費從一五○元調至二百元的陳潮宗診所院長陳潮宗表示，調漲雖然是受物價通膨影響，但健保點值下降，已影響到醫療品質，初期不少中醫診所採「減診」因應，近期則陸續調漲掛號費以維持運營。

陳潮宗說，醫療院所的收入，粗分為健保給付及掛號費二部分，其中健保受限總額制，愈多人看診，點值愈會被稀釋，例如疫情期間，中醫診所因清冠一號需求增、點值縮小，收入一度受影響。

新北市衛生局專委楊時豪表示，新北市今年調漲掛號費的醫療院所，前三大原因分別為人事成本提高、ＶＩＰ服務升級、系統更新等。不過有些調漲備查原因一送來直接寫「健保點值縮水」，這類案件都會被退回重寫。

消基會董事長吳榮達則說，今年電費、租金、基本工資上漲，各行業營運成本增加，掛號費調高五十到一百元屬合理範圍，但消基會將觀察是否有聯合漲價之嫌，若有將主動調查。消基會名譽董事長謝天仁說，有些診所掛號費調漲破千元，雖是全自費服務，仍須注意是否剝奪弱勢族群就醫權益。

衛生局 健保

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