象鼻岩鼻落海 下個恐是女王頭

東北角海岸知名的象鼻岩昨驚傳斷裂，新北市府表示是長期風化、海浪拍打所致。據了解，市府和國土署都曾試圖以法令維護象鼻岩，但因在地居民憂心發展受限而作罷，如今美景成追憶。學者提醒，野柳女王頭恐是另一個斷裂的景點。

瑞芳深澳岬鄰近深澳漁港，有媲美野柳的海蝕地形，當年因深澳電廠設置議題，反讓周邊象鼻岩、酋長岩及海蝕地形再次翻紅，成為熱門打卡景點。昨天下午1點多，象鼻斷裂崩落入海，瑞芳區長楊勝閔趕往現場，認定景點有危險性，已加強安全管制。

昨天下午傳出象鼻被打斷落入海中，瑞芳區公所證實，象鼻是因長期風化加上遭海浪拍打所致。圖／瑞芳區公所提供

相較女王頭受到的關注及呵護，象鼻岩始終被「放生」，2018年因遊客頻繁攀登，常帶去髒亂，但象鼻岩屬未登錄土地，成三不管地帶，新北市府原想指定為自然紀念物的保育地景，居民卻擔心生活受干擾、影響未來發展，最後未果。

國土署則擬依「海岸管理法」，研議將象鼻岩及周邊指定為「第一級海岸保護區」也受阻，只能駐點保全、拉警戒線。

文史工作者、台北教育大學社發系兼任助理教授蕭文杰表示，大自然力量就是如此不可逆，台灣保護自然景觀一直分為兩派，以野柳女王頭為例，有一派認為應用科技方法凍結保護，另一派認為要順應自然。

東華大學自然資源與環境學系教授劉瑩三表示，象鼻岩是砂岩，不特別脆弱，從原本象鼻還在的照片發現，中段明顯看見裂縫，是岩石節理，易從這邊產生裂縫。

「的確很可惜。」劉瑩三說，2018年錯失將象鼻岩依文資法登錄為自然紀念物，只因提案團體跟居民意見不同。另一處較被關注、也可能斷裂的景點就是萬里野柳女王頭，屬蕈狀岩，因為頭部較大，頸部較細，風吹時會夾帶沙粒打擊，造成自然風化現象。

新北觀旅局表示，象鼻岩附近有其他造型特別的風化石景觀，仍是觀賞風化、海蝕及地殼運動等作用後，造就蕈狀岩、海蝕洞、豆腐石、燭狀岩及壺穴等去處，「謝謝象鼻岩過去的陪伴」。

蕭文杰表示，自然景觀消逝固然可惜，卻也再次證明大自然力量難以抗衡，觀光人潮消失只是短暫現象，事件具教育意義，仍可做好規畫，成為自然教育場所。

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處副處長吳建志建議，平常心看待東北角各種奇形怪狀岩壁，有網友說，雖然大象沒了鼻子，但變成像「水豚君」也不錯。