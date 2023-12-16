信誼兒童動畫獎揭曉 今年國內外收件作品數再創新高
第15屆「信誼兒童動畫獎」昨（12/16）揭曉，《52赫茲女孩奇幻日記》以及《遶境了來吃西瓜》兩部作品，自109部小學生作品中脫穎而出，抱走兒童組特優大獎。法國導演以《To Be Sisters》從102個不同國家的1,529件作品激烈競爭中贏得專業組首獎。台灣作品《泅 Set Sail》用客語呈現跨世代的情感連結，獲得評審特選獎。
今年是兒童創作組徵獎邁入的第五年，從來自全台灣各地孩童的作品，看見孩子毫無懸念的從生活中取材，盡情向外探索，創作主題涵蓋了部落文化、鄉土風俗、校園記事、家庭生活親子情誼、天馬行空的冒險以及現代兒童的幽默想像；有感日益嚴重的生態危機，環境保育的創作主題，更是年年出現在作品裡。
疫情期間師生更是排除困難持續創作，因此看見線上上課、防疫生活、同學輪流確診的觀察與感觸。這五年欣見孩童的拍攝手法逐漸多元豐富，說故事的方式也從生活中「有感覺」動人片段，漸漸表現在自我覺察、認同的內在感知和與外在環境對話上。未來信誼將持續推動、落實師資培育，分享動畫教學資源，以行動幫助更多老師引領孩子創作、成長。
信誼基金會董事長張杏如表示：「信誼兒童動畫獎」自2009年創設以來逐步擴大徵獎，成為一個國際動畫創作者競逐的平台。今年是專業組獎項自2014年拓展到國際徵獎的第10年，隨著疫情、戰爭與環境變化，再從歷屆獲獎作品最多次出現的環境議題，可以窺見創作者有感於極端氣候與環境危機，從氣候變遷、缺水危機、環境污染、瀕臨絕種生物、生態保育等面向，流露對自然真切的關懷，對環境永續的期望。
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