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瑞芳區公所發文說明象鼻岩斷裂原因 呼籲民眾勿再前往

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北東北角知名景點象鼻岩因為海水長期沖蝕，及自然風化影響，造成象鼻部分斷裂。圖／翻攝瑞芳區公所粉專
新北東北角知名景點象鼻岩因為海水長期沖蝕，及自然風化影響，造成象鼻部分斷裂。圖／翻攝瑞芳區公所粉專

新北市東北角知名景點「象鼻岩」，今天下午傳出象鼻部分斷裂消息。瑞芳區公所今天在粉專發文提醒，因海水長期沖蝕及自然風化，造成象鼻岩岩體象鼻部分斷裂，因近日東北季風來襲，呼籲民眾請勿再前往。

公所表示，象鼻岩是北海岸的著名自然地景，特殊象鼻形狀的地質景觀吸引許多遊客前來拍照打卡，市府從2020年起駐點保全及拉設警戒線，避免遊客跨越攀爬岩體，致力於維護遊客安全及維護特殊地質景觀保護。

公所指出，今（16日）下午1點55分，因海水長期沖蝕及自然風化，造成象鼻岩岩體象鼻部分斷裂，已失去原先神似象鼻景觀，又近日東北季風來襲，呼籲民眾這段期間勿再前往。

公所表示，建議遊客仍可前往觀賞安全性較高的酋長岩，同時享受漁港風光，還有海天步道以及小卷米粉、鯊魚羹、炸白帶魚等海鮮美食可以品嚐，然後還可以順遊鄰近深澳鐵道自行車、八斗子車站等景點，希望來賞景的遊客，請務必隨手帶走垃圾，共同維護海岸自然地景。

象鼻岩斷裂消息一出，不少人覺得惋惜，想去現場看看狀況。公所表示，能理解民眾想來象鼻岩看的心情，現場還是會安排保全，做好安全維護。

新北東北角知名景點象鼻岩因為海水長期沖蝕，及自然風化影響，造成象鼻部分斷裂。圖／翻攝瑞芳區公所粉專
新北東北角知名景點象鼻岩因為海水長期沖蝕，及自然風化影響，造成象鼻部分斷裂。圖／翻攝瑞芳區公所粉專

象鼻岩 東北季風

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