聽新聞
test
0:00 / 0:00
瑞芳區公所發文說明象鼻岩斷裂原因 呼籲民眾勿再前往
新北市東北角知名景點「象鼻岩」，今天下午傳出象鼻部分斷裂消息。瑞芳區公所今天在粉專發文提醒，因海水長期沖蝕及自然風化，造成象鼻岩岩體象鼻部分斷裂，因近日東北季風來襲，呼籲民眾請勿再前往。
公所表示，象鼻岩是北海岸的著名自然地景，特殊象鼻形狀的地質景觀吸引許多遊客前來拍照打卡，市府從2020年起駐點保全及拉設警戒線，避免遊客跨越攀爬岩體，致力於維護遊客安全及維護特殊地質景觀保護。
公所指出，今（16日）下午1點55分，因海水長期沖蝕及自然風化，造成象鼻岩岩體象鼻部分斷裂，已失去原先神似象鼻景觀，又近日東北季風來襲，呼籲民眾這段期間勿再前往。
公所表示，建議遊客仍可前往觀賞安全性較高的酋長岩，同時享受漁港風光，還有海天步道以及小卷米粉、鯊魚羹、炸白帶魚等海鮮美食可以品嚐，然後還可以順遊鄰近深澳鐵道自行車、八斗子車站等景點，希望來賞景的遊客，請務必隨手帶走垃圾，共同維護海岸自然地景。
象鼻岩斷裂消息一出，不少人覺得惋惜，想去現場看看狀況。公所表示，能理解民眾想來象鼻岩看的心情，現場還是會安排保全，做好安全維護。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言