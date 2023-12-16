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真跡重現...免費看千年瑰寶 敦煌石窟文物佛陀紀念館展出4個月

聯合報／ 記者卜敏正王昭月／高雄即時報導
「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」，重現已封窟的敦煌莫高窟百餘件真跡或臨摹珍貴文物。記者卜敏正／攝影
「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」，重現已封窟的敦煌莫高窟百餘件真跡或臨摹珍貴文物。記者卜敏正／攝影

兩岸攜手籌辦13年的「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」，今天在佛光山佛陀紀念館開幕，重現已封窟的敦煌莫高窟百餘件真跡或臨摹珍貴文物，文化人林谷芳認為，展覽回溯敦煌石窟初心，作品映現人間百態，更要感謝兩岸敦煌藝術研究者以及文化人共同努力，大家才有機會在台灣一探千年藝術瑰寶。

「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」今天上午由佛光山住持心保法師、佛陀紀念館長如常法師，與大陸敦煌研究院長蘇伯民等人共同揭幕，宣布為期四個月敦煌石窟藝術開展，重現已封窟的敦煌莫高窟3座石窟、7座藻井及百餘件真跡或臨摹作品，首日即吸引上千人觀展，對於真跡瑰寶、3D列印仿石窟作品都讚嘆不已。

文化評論家林谷芳認為，欣賞敦煌石窟藝術特展呈現3個特色，其一是展覽回溯敦煌石窟初心，讓觀展人感受到千餘年來這些僧侶、商賈、旅人到敦煌，無論禮佛或創建石窟壁畫的最初心境。

其次，作品不僅是佛教信仰，也映現各時代人間百態，佛陀所關注、慈眼視眾的悲憫，這在弘揚人間佛教的佛光山展出，不僅是心靈和文化對應，也回到佛教初心。

林谷芳說，沉寂千年的敦化遺產，是多少學者、專家、文化人的發現、保存和研究，才能將敦煌石窟豐富樣貌，呈現在眾人眼前，也因為這多重因緣，及兩岸敦煌藝術研究者以及文化人共同努力，大眾才有機會看這到一次展覽。

如常法師說，敦煌石窟藝術特展原疫情前就要展出，因疫情延至今日，展出敦煌文物價值及布展難度均具挑戰性，共展出中心塔柱窟432窟、第45窟、第3窟、7座藻井等百件文物，另五台山壁畫則以新媒體科技展示，更具可看性。

「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」，首日就吸引近千人到場觀展。記者卜敏正／攝影
「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」，首日就吸引近千人到場觀展。記者卜敏正／攝影
「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」，首日就吸引近千人到場觀展。記者卜敏正／攝影
「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」，首日就吸引近千人到場觀展。記者卜敏正／攝影
「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」，首日就吸引近千人到場觀展。記者卜敏正／攝影
「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」，首日就吸引近千人到場觀展。記者卜敏正／攝影
「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」，重現已封窟的敦煌莫高窟百餘件真跡或臨摹珍貴文物。記者卜敏正／攝影
「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」，重現已封窟的敦煌莫高窟百餘件真跡或臨摹珍貴文物。記者卜敏正／攝影
「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」，重現已封窟的敦煌莫高窟百餘件真跡或臨摹珍貴文物。記者卜敏正／攝影
「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」，重現已封窟的敦煌莫高窟百餘件真跡或臨摹珍貴文物。記者卜敏正／攝影

佛光山佛陀紀念館 佛教 文物

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