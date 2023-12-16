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全國首創一站式醫療 中國附醫今啟用眼耳鼻喉科大樓

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中國醫藥大學附設醫院今啟用「眼耳鼻喉科醫學中心大樓」。記者趙容萱／攝影
中國醫藥大學附設醫院今啟用「眼耳鼻喉科醫學中心大樓」。記者趙容萱／攝影

中國醫藥大學附設醫院今啟用「眼耳鼻喉科醫學中心大樓」。中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海說，為提供病人「一站式」醫療服務，借鏡國外經驗，全國首創整合五官科醫療在同棟大樓，透過名醫齊聚、新穎設備，提供病患更優質的就醫環境。

今天的啟用典禮由蔡長海主持，台中市盧秀燕、衛生局長曾梓展、健保署中區業務組長丁增輝，以及台中市醫師公會理事長王博正出席。

盧秀燕說，中國附醫針對五官科病人治療需求增建「眼耳鼻喉科醫學中心大樓」，為台中市民及尖端醫療發展貢獻心力，落實市府六大施政策略之一「友善優質醫療」，感謝中國附醫在地深耕醫療43年，並以醫學中心領頭羊之姿積極配合市府政策發展，共同打造健康幸福宜居台中城。

蔡長海說，為提供病人更完善的醫療服務，興建全國第一家以「眼、耳、鼻、喉、牙」五官科醫療為主，包括「眼科醫學中心、耳鼻喉部暨全方位聽覺健康中心、牙醫部」的整合型醫學中心大樓，積極發展急重難症及尖端治療，邁向國際級水準醫療服務。

中醫大附醫院長周德陽說，因該院業務量已達規模，借鏡國際醫療機構如克里夫蘭醫學中心的作法，以「Organ system」規畫各大樓醫療用途，以病人為中心將門診、檢驗檢查、手術、住院設置在同一大樓，診間設置34間、牙科治療椅61台、手術室設置16間及一般病床設置75床，病人不需跨棟的「一站式」友善醫療，以及更便捷及高品質的醫療服務。

中國醫藥大學附設醫院今啟用「眼耳鼻喉科醫學中心大樓」。記者趙容萱／攝影
中國醫藥大學附設醫院今啟用「眼耳鼻喉科醫學中心大樓」。記者趙容萱／攝影
中國醫藥大學附設醫院今啟用「眼耳鼻喉科醫學中心大樓」。記者趙容萱／攝影
中國醫藥大學附設醫院今啟用「眼耳鼻喉科醫學中心大樓」。記者趙容萱／攝影
中國醫藥大學附設醫院今啟用「眼耳鼻喉科醫學中心大樓」。記者趙容萱／攝影
中國醫藥大學附設醫院今啟用「眼耳鼻喉科醫學中心大樓」。記者趙容萱／攝影

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