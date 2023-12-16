健保署明年第2季試辦在宅急性照護 3大感染對象優先

台灣老年人口逐年上升，長者常合併失能或慢性病，不方便外出就醫，或偏遠地區醫療資源缺乏，無法提供居家臥床、失能者及時醫療服務。衛福部健保署照顧此類患者健康，長年推動居家醫療，最快於明年第二季擴大試辦「在宅急性照護」。健保署長石崇良說，該計畫於明年已編列7億元預算，針對施打長效抗生素即可控制的肺炎、泌尿道感染、軟組織感染三大類患者優先試行。

石崇良今於台東參與「都蘭診所季」活動表示，為提供民眾更好的居家醫療照護，2016年起推動「居家醫療照護整合計畫」，由居家醫療院所組成的整合性照護團隊，提供「居家醫療」、「重度居家醫療」、「安寧療護」3階段連續性的居家醫療照護；2019年更擴大聯結居家中醫及居家藥事服務，強化出院準備服務的無縫接軌，提供「以病人為中心」的全人照護。

石崇良指出，目前居家醫療對象多為失能、慢性穩定患者，但當有發燒、感染時，就必須送醫治療，醫療服務容易脫節，因此，希望針對此類急性感染症患者，若依醫師評估可以在家持續給予抗生素、點滴、輸液等治療，就會安排持續在家治療，減輕病人往返醫院照顧的負擔。

「在宅急性照顧」經健保署多次會議討論，石崇良說，據統計，全國居家醫療收案人數約6至8萬人，長照機構住民約12萬人，於此18至20萬人分析，以肺炎、泌尿道感染、軟組織感染為大宗，並適合以抗生素、點滴、輸液治療。因此將針對居家、長照機構照顧的三大感染症患者提供服務。

石崇良說，「居家醫療」共有三大發展特色，第一、藥物如何運送、長照資源如何協助、後送醫院如何介入等，第二、必須透過遠距監測工具，才能讓「家」像醫院一樣，讓家屬可以共同照顧，如失智症患者容易排斥陌生環境，也常造成就醫障礙，因此，居家醫療是最好的模式；第三、需調整、改革健保支付，依病患病情需要，依不同頻率、強度、導入資源不同，而有不同的給付配套。

石崇良說，「在宅急性照護」仍有三大配套措施需要突破，因醫護人員需往返病患家診治，因此在藥物方面，應使用長效型藥品，減少醫護人員往返病患家中的次數，也避免患者反覆就醫；另依不同藥物使用的管制、保存、運送等需求不同，這方面也要突破，最後， 患者的居家環境也要考慮是否合適使用輸血、針劑等。 但「在宅急性照顧」須搭配「通訊診察治療辦法」上路，因此，預計最快明年第二季擴大試辦。

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