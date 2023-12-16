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冷氣團接力今起直墜降溫 高山有降雪機率、下周二強度上看寒流

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
首波冷氣團今起影響，氣溫明顯下降，影響至下周一，期間北台灣下探12度；明晨最低溫新竹以北、宜蘭約10至13度。本報資料照片
首波冷氣團今起影響，氣溫明顯下降，影響至下周一，期間北台灣下探12度；明晨最低溫新竹以北、宜蘭約10至13度。本報資料照片

今起1周兩波冷氣團接連報到，中央氣象署預報員陳伊秀說，首波冷氣團今起影響，氣溫明顯下降，影響至下周一，期間北台灣下探12度；明晨最低溫新竹以北、宜蘭約10至13度。

她說，第二波的強度更強，且影響更久，可能達寒流等級，估從下周二下半天至下周五，北台灣低溫近10度，其中下周四清晨，苗栗以北、宜蘭地區低溫8至9度。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

陳伊秀表示，昨晚至清晨鋒面通過台灣地區，今天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區斷續降雨，其他地區多雲到晴，不過，留意今天下半天起中部地區也有降雨情況。

她表示，今天起，首波冷氣團影響至下周一，期間最低溫北台灣下探12至13度，其他地區14至17度。今晨北台灣從18至19度，愈晚愈冷，明天整天12至14度；中南部、花東高溫也僅16至18度。明晨最低溫新竹以北、宜蘭約10至13度，馬祖9度、金門11度、澎湖16度。

陳伊秀說，下周一短暫回溫，迎風面地區降雨。緊接第二波強烈大陸冷氣團報到，不僅強度更強，接近甚至就是寒流等級，影響期間也較長，預估下周二下半天至下周五，北台灣低溫近10度，其他地區低溫12至13度，其中因水氣轉乾，加上輻射冷卻效應影響，下周五溫度可能持平或更低。期間，迎風面北台灣、東半部及其他山區有降雨情況。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

她說，下周四清晨低溫，苗栗以北、宜蘭地區8至9度；馬祖7度、金門8度、澎湖15度。北台灣山區、空曠地區10度以下。

另外，今晚至明晨中部以北3500公尺以上高山，以及下周三北部、東北部2500公尺以上高山，都有機會下雪。

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