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退休力大調查／熟能生巧 沈淼萍返職場精神更好有寄託

聯合報／ 記者林海
王品青花驕內場廚務沈淼萍。圖／王品提供
王品青花驕內場廚務沈淼萍。圖／王品提供

沈淼萍人稱Judy姐，目前是王品旗下火鍋品牌青花驕的內場廚務。七十二歲的她以前是董事長秘書，隨著老董事長兒子不接班，老闆賣掉工廠，解散公司，她也就退休。本來很高興，退休後旅遊、追劇，疫情時只能宅在家，開始覺得無聊。

沈淼萍認為精力還足夠，距離離開這世界還有一段時間，不想未來十年都這樣生活，也不想和社會脫節，但她以前熟悉的工作不會聘請年長者，因此決定走服務業，雖無相關經驗，還是積極投履歷。面試了第一家，對方擔心她年紀太大可能吃不消，沒想到第二家就「中」了，「很感恩王品啦，如果多被拒絕幾次，我應該也就打消念頭了。」

通過了體檢，沈淼萍開始工作，當然也有一段時間不適應。內廚助理要一直站著，一個班就是四小時，實際做下來雖然不覺得腰痠背痛，但因為對流程不熟悉，比不上年輕人，訂單來了會很緊張，更會被催「阿嬤你動作太慢」。但她也說，可以理解廚房最要緊就是速度，後面就慢慢知道，也就更上手了。

沈淼萍認為，二度就業後，等於是給自己一個生活新的目標，加上餐飲業同仁都比較年輕，連帶的也就覺得自己沒老，生活比較規律，每天起床想到今天要上班，提醒自己不要懶散，連休假找朋友聚餐時，朋友都說看起來精神比以前好多了。

沈淼萍表示，家人每天都問「媽媽你今天幹嘛了？」也認為自己精神好，生活有寄託，不像是以前躺著沒事幹。

疫情 廚房

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