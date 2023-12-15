抓到了！彰化漁民在東引捕撈野生烏魚2千多尾 入冬第一桶金估150萬
「烏金」野生烏魚捕獲季在冬至前後10天，彰化縣西漁民今天傳來好消息，今天在東引海域捕撈到千餘尾烏魚，漁民相當開心，明天將在塭仔港漁港開賣，預計這批魚貨可進帳150萬元，賺進入冬來第一桶金。
野生烏魚數量愈來愈少，今年入冬到目前為止其他地區還未傳出捕獲大批野生烏魚，漁民磨拳擦掌，原本還擔今年暖冬影響下，烏魚群南下還洄遊在台灣北部外海，今天出海的線西漁民黃超群卻在下午傳來佳音，在最北邊東引海域捕到大批野生烏魚，相當肥美。
黃超群說，在東引外海20浬遇到魚群，原本預估水清不好抓，但因有多放漁網，順利捕撈進2千多尾洄游烏魚，與去年捕獲的時間差不多，價格也與去年一樣。
今年野生烏魚子1台斤1200元到1800元，烏魚腱每台斤800，烏魚膘每台斤500，烏魚殼則120到150元，黃超群表示，粗估這批烏魚可賺進150萬元，大發「烏金財」，相當開心。
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