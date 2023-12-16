為庶民發聲 「普二代」游淑慧、徐巧芯參選 提「低薪」、「長照」解方

游淑慧、徐巧芯基層代言人參選立委，關心解決市民生活困難。 圖／游淑慧、徐巧芯競選辦公室提供

2024年立委選舉，看到了國民黨的轉變，女性與青年世代站上風尖浪頭，在台北市士林大同區參選立委的游淑慧，與參選信義南松山區立委的徐巧芯，兩人出身平凡家庭，沒有顯赫家世，戲稱自己是「普二代」，儘管普通，卻更能觀照體悟市民生活困難，想要解決民眾現實生活面臨的高齡化照顧、青年低薪化、社區老舊更新問題，因應女性投入職場產生的婚育問題，兩位青年女性也推動凍卵補助政策，協助解決少子化困境。

游淑慧從事公共服務多年，從政後，從個人的生活經驗，到擔任台北市議員走基層的經驗，讓她體認到許多民眾迫切需要解決的生活問題，例如都更困難、長照與與青年低薪問題，還有推動職業婦女凍卵補助，解決職業婦女的生育困擾。

游淑慧家有年邁的母親，她自己若要請看護照顧母親，法令限制困難重重，看護費對中產階級來說更是筆沉重經濟負擔。她說，等到老人失智失能，政府才允許申請外勞看護，這是脫離現實的政策，本勞費用根本不是一般人負擔得起，政府鼓勵補助聘用本勞的政策，無法嘉惠一般民眾，大都是讓富人得利，因富人才有財力聘請本勞。

游淑慧在士林大同區參選，積極爭取民眾認同，推動社子島與老社區更新。 圖／游淑慧競選辦公室提供

游淑慧在士林大同區參選，這個選區是十足的「艱困選區」，過去四屆立委選舉以來，國民黨只在2008年勝過一次，接著雙方差距逐漸加大，國民黨流失甚多支持群眾。游淑慧認為，要爭取民眾認同國民黨，就要有實際行動，譬如積極推動社子島的都市更新，她已向國民黨總統參選人侯友宜爭取支持，將來侯友宜當選後，政府要積極推動社子島都市更新，侯友宜也期勉兩人都能勝選，才能一起解決市民的老社區更新問題。

游淑慧說，只有台北市推動都更，其他城市多半是搞都市重劃，重劃比都更簡單多了，都更複雜，要兼顧居民與建商的權益，很不容易，尤其在巷道內的都更，更難吸引建商投入，除非修改相關的法規，將都市計畫當中的住三容積率，從225%調高到300%，才可能讓建商比較有意願參與都更，也能改善原住戶的權益。

近來青年低薪問題一直被提出，但是始終沒有妥善解方，游淑慧表示，國民黨立院黨團曾提案要求企業將一定比例獲利轉為調整員工薪資所用，但在立法院遭民進黨杯葛，無法通過。她說，企業將大部分獲利都轉為股利，表面上討好股民，其實只是圖利大股東，一般股民因為持股不多，相較之下，獲得利益遠不如大股東，企業若調高轉入員工調薪的比例，這才能解決低薪問題，企業經營不能只討好投資大股東，卻無視於員工。

游淑慧推動凍卵補助政策，彌補婦女面對生育問題的困擾。 圖／游淑慧競選辦公室提供

身為職業婦女，游淑慧體認到職業女性的兩難，因為現實問題，只好以工作為優先，很多人因此錯過合適的生育年齡，婦女的生理隨著年齡改變，卵巢老化是不可逆轉的，「凍卵」可彌補婦女面對生育問題的困擾，擔心婦女因為凍卵補助政策，就延後生育，這是多慮，如果要解決少子化，婦女凍卵補助是可行的方案。

徐巧芯，台北長大的客家女孩，競選團隊平均年齡29歲，全台立委參選人少見如此年紀輕的選戰團隊，活力充沛的她，接連在台北市議員選舉，國民黨立委初選，靠著創意與熱情，一路堅持到2024年立委選戰。

徐巧芯兒時總要幫忙父母的早餐店生意，被油煙燻得蓬頭垢面，頭髮裡面始終沾染油煙味道，洗都洗不掉，同學周末可以休假放假，她必須早起幫忙家裡，生活壓力有時讓父母對她言詞責罵。這些艱辛的生活環境，在她成長過程中磨練她的心志，讓她從政以來面對各方壓力，不以為苦。她認為，從政就是要做自己，總有人喜歡你或者討厭你，你當然要積極回應喜歡你的群眾的需求，不必刻意討好討厭你的人，但也不必放棄與反對的人對話。

以青年網路族群為對象社群之夜群英站台，流量極大。 圖／徐巧芯競選辦公室提供

從學生時代就參與公共事務的徐巧芯，也積極培訓青年，即便身為市議員的她資源有限，仍創立了日知學塾及國家安全青年智庫，讓更多對於政治有興趣的年輕人，有更輕易接觸的管道了解政治、參與政治。徐巧芯自己的競選團隊也都由年輕人組成，且都是從2018選舉就跟著徐巧芯一起打拼，不僅有活力、有衝勁，對於地方服務的學習也相當迅速，極短時間內就進入狀況，並以充足的專業度完成了許多高難度的服務案件。這群年輕的團隊在選戰時也充分發揮創意，發想了機動性十足的直播車活動，在大街小巷辦理宣講，將傳統陸戰以嶄新的方式呈現，讓人耳目一新；徐巧芯更首創了政治界的社群之夜，邀請台北市長蔣萬安、謝龍介、蔡壁如等大咖來賓，以幽默風趣的脫口秀的形式來化解政治話題的嚴肅氛圍，這樣的做法吸引了廣大青年網路族群，在網路上取得70多萬次的觀看流量。

機動性十足的宣講車，不僅保留傳統陸戰街講，也可以與民眾有更多互動與接觸。 圖／徐巧芯競選辦公室提供

徐巧芯說，現在的選民心態與過往不同，過去國民黨總是表現的溫良恭儉讓，這種風格現在已無法受到認同，支持者認同溫良恭儉，但沒有必要讓，國民黨與民進黨競爭，要有戰力就要把人民的心聲大聲表達出來。她表示，與民眾的對話，必須清楚詳細地說明，民進黨到底施政上出了那些問題，這樣選民才不會只是為了支持國民黨而支持，能夠對比國民黨與民進黨的差別，這樣一來，選民心中真正支持國民黨的動力才會出來。

2024年立委選舉，游淑慧與徐巧芯所參選的立委選區，過去16年四次選舉，國民黨從未有女性參選，兩位台北市議會的戰友攜手團結對抗強敵，毫不畏懼，堅持做自己，提出基層庶民真正需要的政見，婦女與新世代青年可讓國民黨耳目一新。