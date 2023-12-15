今天仍明顯偏暖 明起變天 未來1周冷空氣頻繁

昨晚到今天凌晨仍有局部的輻射冷卻作用，各地平地最低溫約16-18度，天氣風險公司天氣分師柯聿寧表示，低溫極值出現在彰化埤頭13.9度，不過這段時間西半部也受到東南風背風環流影響，有些低層的海氣往陸地吹，導致低雲或起霧的現象。

他說，配合本地累積的空氣汙染物，能見度不佳的情形持續較久，預計到今天上午溫度明顯回升後消散，清晨還是需要留意能見度。

中央氣象署發布濃霧特報，今天上午中部以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

柯聿寧表示，今天長江流域已有鋒面系統發展，逐漸往東南方移動，受到鋒前暖區影響，各地天氣仍明顯偏暖，高溫普遍都有機會達30度或以上，晚間還有22-24度左右。

不過，他說，深夜到明天上午鋒面通過、明天冷空氣南下，溫度將由北到南陸續下滑，北部轉為有雨的天氣，中南部在明天下午到晚間也會受華南雲系影響，雲量增多，近山區或山區偶有零星降雨。

溫度也有較大的降幅，柯聿寧表示，預估北部這波低溫在明天晚間到周日清晨最明顯，約降至12-13度左右，中南部則在明天晚間到周日清晨、周日晚間到下周一清晨都有低溫12-14度機會，這兩天風浪也將明顯增強，感受上明顯有寒意。

下周一白天到下周二上午冷空氣短暫減弱，柯聿寧表示，北部高溫有機會回到20-21度，中南部23-26度，不過清晨時仍有輻射冷卻作用，各地低溫約14-16度，局部空曠地區、近山區仍有機會接近12度上下，還是有些微寒意。

柯聿寧表示，下周二中午前後新一波微弱鋒面掠過北部，隨後冷空氣再度南下，北部又轉為濕冷天氣，溫度下滑，這波冷空氣約在下周三時水氣逐漸減少。北部迎風面雲量較多，輻射冷卻作用可能受限。預估下周三晚間到下周四清晨、下周四晚間到下周五清晨兩個低溫時間點市區低溫約12-13度。

西半部雲量較少、輻射冷卻作用相對明顯，柯聿寧表示，低溫則可能下探10度或以下，低溫數字在預報上仍可能有小幅調整的空間。

柯聿寧說，在冷空氣準備南下時，菲律賓東南方也有熱帶擾動發展，未來將往西移動，約於下周三進入南海南部，雖然不會對台灣有直接影響，但是可能使台灣南北的氣壓差加大、低層氣流也較明顯往低緯度延伸，海峽的風力將會比第一波冷空氣來的更強，且可能持續到下個周末。

他說，今明兩天體感溫度將有明顯落差，務必要有心理準備應對這個變化。後續1周冷空氣較頻繁，除了下周一白天到下周二上午短暫回溫外，溫度大致都較低，留意低溫持續時間、最低溫時間點，以及溫度下滑的時間。尤其是心血管、呼吸道較脆弱的族群，需做好保暖的準備。

高山天氣部分，柯聿寧說，預估第一波降溫，中北部3000公尺以上的水氣及溫度配合情況稍差，僅周日晚間到下周一上午可能接近條件，但預估出現固態降水的機率較低。第二波低溫時，中北部3000公尺以上山區、東北部2000公尺左右山區在下周三晚間到下周四凌晨水氣及低溫短暫配合，出現固態降水機率相對第一波冷空氣高一些，上山時仍需留意是否有結冰或地面濕滑的狀況。