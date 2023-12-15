我該透析嗎？ 台大醫院一表單分析利弊助醫病共決

透析的發生率由2000年從每百萬人口331人，增加至2019年每百萬人口529人。透析方式分為腹膜透析、血液透析（即洗腎）二類。罹病初期，病人常不知如何選擇合適的透析方式，或對於終身洗腎一事感到擔憂。台大醫院腎臟科主任黃政文、護理督導李慶玟、護理長劉蕙婷建立一套決策共享（SDM）機制，幫助病人評估、選擇透析方式。

台大醫院將這項決策機制命名為「涓滴之愛—Never stop」。護理師張簡綉雯說明，當醫師告知必須面臨長期透析，對於病人來說是極大衝擊，包括對生活帶來的不確定性，以及身體外觀、功能喪失導致的生理、心理壓力，腎臟科護理師規劃一份表單，協助病人依照個人需求，與醫護共同討論希望選擇何種透析方式，並於其中說明二種透析個優、缺點。

護理師鄭靜宜則說，醫療人員與病人進行決策前，透過充分溝通，尊重病人自身偏好、價值觀及生活型態做出決策，腹膜透析護理師也會教導病人透析技能等衛教資訊，幫助病人盡快適應透析生活，盡早回歸社會、恢復生活常軌，建立積極且有信心的生活型態。

該份透析評估表單，也回答了病人最常詢問的問題，「我需要透析了嗎？」根據表單記載，患者腎功能剩下15%至20％的時候，就會開始出現症狀，腎功能剩下5%至10%的時候，即可能出現貧血、食慾不振、電解質不平衡、鈣磷異常、身體水腫、血液成酸性等狀況，建議患者要開始思考腎臟的替代療法。

鄭靜宜說，除了透析以外，末期腎病的替代療法包括腎臟移植、安寧緩和治療等選項，若病人家屬五等親內符合捐贈條件，也可進行移植。不過，臨床上多建議病人先選擇一項透析方式，同時登記腎臟移植，等待大愛捐贈腎臟進行換腎。

台大醫院腎臟科調查，使用此項醫病決策共享機制後，病人當下做出決策的比率為68.58%，決策後滿意度為96.55%，實際開始透析後，對於透析的滿意度則高達100%。