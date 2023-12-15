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台電靠近國道施工 高公局：全須申請

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
國道3號148公里苗栗通霄路段2日上午疑因台電承包商施工疏失，上空電纜掉落，導致下方多部大小車輛被電纜勾纏拖拉。圖／警方提供
國道3號148公里苗栗通霄路段2日上午疑因台電承包商施工疏失，上空電纜掉落，導致下方多部大小車輛被電纜勾纏拖拉。圖／警方提供

台電承包商月初在國道三號苗栗通霄路段附近施工，因工作人員施作疏失，導致電纜線掉落國道釀一死四傷。由於施工地點不屬國道路權範圍，台電未提報施工計畫及通報施工作業，引發爭議。為了防止類似情事再度發生，高公局昨表示，未來台電鄰近國道施工一律納入申請範圍，且施工過程應有即時影像監控。

以往只要在國道路權範圍內施工，都要先針對案件辦理會勘並提送計畫書，台電本月初進行輸電線施工，地點雖然在國道路權範圍外，但過程中架空纜線掉落造成七車連環撞嚴重事故。高公局事後依公路法開罰台電六萬元，並承諾將檢討國道施工需申請範圍。

高公局昨宣布三項精進措施，施工申請方面，未來只要台電鄰近國道施工，有可能影響主線設施或交通的施工，一律納入申請範圍，且台電施工申請時應一併提報對國道安全影響評估報告，並由專家學者參與審查，台電申請案件也將納入平常巡查重點。

另外，高公局也另請台電公司訂定「輸電線路跨越高速公路施工申請作業程序」，供鄰近或跨越國道施工遵循。

高公局指出，施工階段，台電施工應有即時影像監控機制，提供高公局轄區分局相關人員檢視，此外，為避免台電未經申請即施工，要求於高壓電斷電前再確認有施工許可及施工通報等。在維護階段，台電公司應對跨越國道相關設施每年兩次定期巡檢。

台電 國道 路權

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