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防疫補償發109億 仍有數十萬人未辦

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
政府於新冠肺炎疫情初期實施防疫補償措施，近四年來共發出一○九億元，預估仍有數十萬人尚未申請。圖為居家隔離示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
政府於新冠肺炎疫情初期實施防疫補償措施，近四年來共發出一○九億元，預估仍有數十萬人尚未申請。圖為居家隔離示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

新冠疫情爆發近四年，為鼓勵民眾配合「隔離措施」，政府針對「被匡列隔離者」以及「照顧者」兩大族群給予一天一千元防疫補償金，排除確診者；最新累積二六四萬件申請案，其中一九五萬件通過審查，共發出一○九億元，預估仍有數十萬人尚未申請，務必在二○二五年六月底前完成行政程序。

入境隔離十四天、與確診者接觸也得關十四天，此為新冠疫情期間常見「居家隔離」，為了鼓勵民眾配合，政府疫情初期實施防疫補償措施，一天一千元；直到去年十月中旬，指揮中心宣布入境隔離天數為「○加七」，「隔離措施」走進歷史，但符合資格者仍可提出申請。

衛福部統計近四年申請防疫補償金件數，達二六六萬件，其中二六四萬件完成審核，通過核准件數為一九五萬多件。衛福部社工司長蘇昭如表示，防疫補償金與隔離天數有關，疫情第一年，平均一人可獲得一萬四千元防疫補償金。

蘇昭如表示，未能通過的三大原因為「誤以為確診可以申請」、「未向隔離地申請而是在戶籍地申請補償」、「要求補件未補件」。

蘇昭如解釋，確診者因需要治療而隔離，但隔離補償對象為曾與確診者接觸過的健康人，為了防疫而失去自由，才給予的補償金。

蘇昭如表示，Omicron疫情大爆發，前二年平均每年申請案件約廿萬件，但去年申請數暴增至二○四萬件，不只衛福部，受理申請的地方政府也幾乎淹沒於文件中。

不過，防疫措施鬆綁後，隔離天數愈來愈少，防疫補償金也隨著降低。蘇昭如說，今年受理的申請件數平均一人只能獲得三三○○元，比疫情第一年整整少了一萬。

蘇昭如表示，今年雖已是「疫後時代」，仍收到十六萬多件防疫補償金申請案，已核發十一億餘元；今年申請者大都是去年入境後需隔離的民眾。目前已無防疫隔離措施，不過，依照今年五月傳染病防治法修訂，至二○二五年六月底前，均可申請防疫補償金。

防疫補償金 4年發出195萬件 製表／元氣中心
防疫補償金 4年發出195萬件 製表／元氣中心

居家隔離 補償金 疫情

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