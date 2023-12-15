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新生兒納專責醫師 苗栗明年拚增1倍
「新生兒全面納入幼兒專責醫師制度」已上路，苗栗縣迄今逾2400人參加，參與率高出25％的預期目標，縣府衛生局明年將擴大一倍納入新生兒人數目標至50% ，昨天上午舉行啟航儀式，鼓勵家長在不必支出額外費用前提下，幫寶寶輕鬆找到一名專責「家庭醫師」。
衛生局指出，衛福部11月起推行0至3歲新生兒全面納入幼兒專責醫師制度，盼強化整合各層級醫療院所納入，家長可選擇有參與計畫的基層醫療院所加入，以不必支出額外費用為前提，讓家長輕鬆找到專為寶寶量身打造「個人化健康管理」的專責醫師與團隊，優化每個孩子的健康照護，概念如同「家庭醫師」。
幼兒專責醫師制度並非強制性，鼓勵家長讓幼兒參加，找出發展遲緩、社會安全網高風險潛在的黑數幼兒；參加者不限國籍、戶籍，同時連結社政和衛政服務。
衛生局指出，專責制度提供7大服務、3項追蹤及4項通報轉介，服務包括0至3歲幼童健康檢查、發展評估、初級照護、育兒諮詢及衛生教育、預防接種、居家訪視；追蹤包括協助家長追蹤預防保健、疫苗接種、膽道閉鎖追蹤；通報轉介包括牙齒塗氟、就醫轉診及發展遲緩、兒少保護，盼專責醫師制度發揮幼兒健康照護的連續、全面性及個案管理功能。
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