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釋迦銷陸傳有蟲 3倍取樣檢查

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
台東縣政府首批恢復銷往中國大陸的鳳梨釋迦傳出被驗出有蟲，縣府依「鳳梨釋迦品質管理規範」，對違規包裝場停權十天。記者尤聰光／攝影
台東縣政府首批恢復銷往中國大陸的鳳梨釋迦傳出被驗出有蟲，縣府依「鳳梨釋迦品質管理規範」，對違規包裝場停權十天。記者尤聰光／攝影

台東鳳梨釋迦日前恢復銷陸，卻傳出首批一櫃有粉介殼蟲，農業部防檢署強調未接獲陸方通報相關訊息，不過仍表示即日起強化檢疫措施，將3倍取樣並檢查貨櫃較內部的貨箱。　

依照過去經驗，陸方一旦檢驗出我方輸出農產品不合規定，大陸官方網站都會公告，但鳳梨釋迦有蟲一事並無相關訊息。

農業部防檢署副署長杜麗華表示，這兩天防檢署人員不斷在陸方官網搜尋，都沒看到任何說明與通知，到底是什麼有害生物也不知道，這與過去慣例上不同，至今相關訊息都引自新聞報導，難以掌握實際狀況。

杜麗華表示，我國銷往大陸的鳳梨釋迦很受歡迎，目前有22批申請報驗，報關熱絡，這次訊息會當作警訊，業者還是要謹慎再謹慎，供果園、包裝廠清除有害生物要做到位，紙上作業做到百分之百，並同步落實才是重點。

防檢署表示，相較其他輸出果品，輸陸的鳳梨釋迦已加倍取樣檢查，取樣箱內的果實全數檢查，若經臨場檢疫發現介殼蟲等有害生物者，經業者改善後再重新取樣檢查，確認未染有害生物後，就會核發輸出植物檢疫證明書。即日起，為強化檢疫措施，將三倍取樣檢查。　

鳳梨釋迦 農業部 台東

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