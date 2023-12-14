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愛滋防治進化用「嗅覺」推廣 紅絲帶領先世界推專屬香氛

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
紅絲帶基金會今日發表限定香氛「冬日暖陽」，筧燭香氛調香師Hedy、朝北巷陽主理人Marie、藝人林威良、疾管署副署長羅一鈞、紅絲帶基金會董事長涂醒哲、紅絲帶基金會秘書長金家玉。記者李青縈／攝影
紅絲帶基金會今日發表限定香氛「冬日暖陽」，筧燭香氛調香師Hedy、朝北巷陽主理人Marie、藝人林威良、疾管署副署長羅一鈞、紅絲帶基金會董事長涂醒哲、紅絲帶基金會秘書長金家玉。記者李青縈／攝影

響應12月愛滋防治月，紅絲帶基金會今發表，紅絲帶香氛「冬日暖陽」，呼應世衛組織2023年世界愛滋日的主題「社群領航、終結愛滋」，在愛滋防治中引領正面改變。前衛生署長、紅絲帶基金會董事長涂醒哲表示，我國領先世界採用嗅覺意象，推廣愛滋議題。

紅絲帶基金會推出「冬日暖陽」香氛，包含香氛噴霧、香氛蠟燭、擴香瓶，並邀請藝人林威良擔任一日店長。筧燭香氛調香師Hedy表示，冬日暖陽味道呼應愛滋防治精神，一開始聞起來是有涼感，象徵對愛滋議題認識前的陌生，後面聞起來則是暖香，就像回到家裡面，遇到朋友、家人給的擁抱一樣。

疾管署副署長羅一鈞表示，1991年時美國紐約有一群藝術家，因為有感於當時愛滋疫情嚴重，因此選擇代表生機、激情及鮮血的紅色，搭配連結的「絲帶」，作為視覺意象，希望讓更多人注意到愛滋議題；當時成功引起不少藝人響應。這一次紅絲帶基金會更進化，使用「嗅覺」作為意向，希望透過味道喚起更多民眾對愛滋的認識。

涂醒哲稱讚，紅絲帶基金會率世界之先，用嗅覺出擊，用「冬日暖陽」的意象，向愛滋病毒宣戰，也關懷感染者，期待營造沒有愛滋的未來。

羅一鈞表示，紅絲帶基金會在台灣成立18年，在愛滋防治工作、篩檢上有不少努力，其推出的行動篩檢車，更是在「95-95-95」的目標中有重要地位。目前我國仍有約一成的感染者不知道自己感染愛滋，仍需進一步努力，這些人可能沒勇氣或是沒有管道，紅絲帶基金會的篩檢車今年已經篩檢超過5000人，深入蘭嶼、綠島、阿里山等區域，讓更多民眾願意踏出腳步篩檢。

台灣透過公部門與社群合作，推動多元化且創新的愛滋防治策略。愛滋疫情自2018年起已連續6年呈下降趨勢，2023年截至10月底新增感染數為804人，亦較2022年同期886人減少82人，下降9.3%。在全球愛滋防治成效指標方面，台灣已達成90–95–95的目標，優於全球平均水準。即約有90%的愛滋病毒感染者已知感染，95%的感染者已服藥、95%服藥的感染者達到病毒量測不到。

愛滋病 涂醒哲 羅一鈞

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