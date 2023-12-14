中華郵政年終最高4.4個月 明年元旦起全體員工再調薪4%

中華郵政比照軍公教人員明年元旦起調升4％薪資，中華郵政公司董事長吳宏謀今透露，今年年終獎金（考績及績效獎金）依照慣例也維持4至4.4個月。此外，由於成本持續上升，中華郵政包裹和快捷去年大幅虧損，其中包裹郵資遠低於其他民間業者，包裹及快捷資費預計明年第一季提出調漲方案。

吳宏謀今表示，去年中華郵政公司稅後獲利200億元，今年因與美國匯差達3.5%，預估會再少一點，預計稅後淨利會較去年200億元少一點，約需繳交82至83億元至國庫，但員工年終獎金仍依照考績維持4至4.4個月不變。至於新進人員是否調薪，他指出，去年職階人員已經調薪6000元，對新進人員已有吸引力，目前新進人員起薪已達3萬9000元接近4萬元。

針對明年員工比照公務員調薪4%方案，中華郵政也說，預計12月提董事會，公司2萬5000到2萬6000名員工皆可受惠，每人可調最低1千多元、最高4000元，所需預算約11億元，若明年1月1日作業趕不及公務員期程，也會比照追溯調整。

去年疫情推升包裹物流量，吳宏謀也說，今年包裹快捷量微幅下滑，其中包裹量約較去年減少8%、快捷減少11%、信件減少2%，面對蝦皮、超商等物流競爭，未來資費及服務品質都要提升，包裹快捷資費也預計明年第一季提出調升方案。

吳宏謀表示，中華郵政提供很多服務與大家生活息息相關，疫後郵務、儲務及銷售都有不錯成果。傳統物流跟電子商務緊密結合，更跟工研院合作，希望郵政物流除了專營權也能適當擴充。另外，A7物流園區進度現在正常、微幅落後，預計明年底完成營運準備積極招商。

他進一步指出，在儲匯方面為實現公平待客，APP推出後讓民眾可24小時得到郵政服務，同時將VISA卡變成生活卡，國內外小額支付、搭捷運都能使用。另外在ATM也為新住民、移工增加四國語言，包括日本、印尼、越南、泰國語，幾乎所有東南亞國家都涵蓋，且在偏鄉、農村、離島、銀髮族及行動不便者提供相同品質。