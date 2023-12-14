鳳梨釋迦輸陸傳有蟲 防檢署即日起3倍採樣檢驗

台東鳳梨釋迦日前恢復銷陸，外傳首批一櫃有粉介殼蟲；但依照過去中國大陸檢驗出我方輸出農產品有不合規定之處，大陸官方網站上也都會有公告，但鳳梨釋迦有蟲一事，目前並無相關訊息。

農業部防檢署表示，這和過去的慣例上並不尋常，目前資訊都來自媒體報導，但農業部立場是，有訊息就防範，若沒有這事就加強，即日起，強化檢疫措施，將採3倍取樣及就貨櫃較內部箱進行檢查等作法。

農業部防檢署副署長杜麗華表示，至今沒有收到來自中國大陸的相關訊息，到底是什麼有害生物也不知道，這兩日，防檢署人員不斷在大陸官方網站上搜尋，包括一些平台，也沒有收到任何說明與通知，這與過去慣例上並不尋常，到目前為止，訊息都是根據新聞報導。

杜麗華說，樂見我國的農產品賣向全世界，正向看待，有訊息就防範，若沒有這事情，就加強防檢疫措施，若中國大陸的條件訴求有改變，相對性的做法也應該告知，還是需要回歸到正式的雙方技術面來談，進行協商，這樣才會長久。

杜麗華表示，我國的鳳梨釋迦銷陸很受歡迎，目前有22批申請報驗，報關還是很熱絡的，這次訊息會當作一個警訊，業者還是要謹慎再謹慎，供果園、包裝廠清除有害生物要做到位，紙上作業可以做到百分之百，但執行落實也要同步做到，這才是重點；最重要的還是要回到兩岸防檢疫制度理性討論，不論是鳳梨釋迦、柑橘類、蓮霧、鳳梨和芒果。

防檢署表示，相較其他輸出果品，輸中國鳳梨釋迦已加強採取加倍取樣檢查，取樣箱內的果實全數檢查；若經臨場檢疫發現介殼蟲等有害生物者，經業者改善後，再重新取樣檢查，確認無罹染有害生物後，始核發輸出植物檢疫證明書；即日起，為進一步強化檢疫措施，將採3倍取樣及就貨櫃較內部箱進行檢查等作法。