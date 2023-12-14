快訊

政院拍板114-121年住宅政策 市地重劃最高5%蓋社宅

全教總邀總統候選人談少子化危機 批賴清德回覆最少也最保守

中華郵政年終最高4.4個月 明年元旦起全體員工再調薪4%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

親餵母乳直到寶寶出生1000天？婦醫：1年已是厲害成就

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
鄭博仁指出，媽媽們親餵母乳只要能達到「親餵1年」，已是非常了不起的成就。本報資料照片
鄭博仁指出，媽媽們親餵母乳只要能達到「親餵1年」，已是非常了不起的成就。本報資料照片

衛福部國健署調查發現，有9成的媽媽願意親自哺餵寶寶母乳，卻不知道該從何處下手，成為哺餵初期的徬徨與害怕，也有部分媽媽因此產生巨大的心理壓力。醫師表示，新手媽媽容易因母乳量不足、哺乳方式不準確、石頭奶等因素導致成就感低落，但只要前期衛教充足，並且不強迫一定要親餵母乳，都能夠提高成功率，親餵一年已是非常厲害的成就。

國健署調查發現，媽媽在哺乳期間最需要獲得支持的前三名狀況，分別為「有人教我哺育母乳的相關知識」、「有人教我如何哺乳」、「有人教我可以利用那些哺乳資源」。

台灣母胎醫學會創會理事長、中山醫院婦產科主治醫師鄭博仁表示，親餵母乳主要還是要依照孕產婦個人的意願，因此在產前的衛教相當重要，若不知道該如何著手，確實哺乳成功率會下降；在醫療機構時孕婦能夠有時間做足功課與準備，便能夠大大提升成功率。

鄭博仁說，親餵母乳是一體兩面的事情，對寶寶來說，母乳能夠提供充足的主要營養素以及維生素、葉酸等等，但前提是母親本身產後的營養狀況得要維持，才能幫助寶寶產生自然抗體；不過，另一方面，若遇到阻礙像是石頭奶、母乳量不足就容易產生挫敗感，導致心理壓力過大。

「母親需要的充分睡眠。」鄭博仁表示，愈小的嬰兒哺餵的頻率愈高，很容易影響到母親的睡眠，有時為了克服時差問題，有些母親也會採用吸乳器，事先將母乳汲出，改採瓶餵的方式，這樣也能幫助寶寶補充到足夠的營養。

鄭博仁指出，生命最初的1000天，對寶寶的大腦與智能發展相當重要，從懷胎9個月到出生2歲左右的這段時間，媽媽們親餵母乳確實是最理想的狀況，但其實只要能達到「親餵1年」，就已經非常了不起了，算是「功德圓滿」了，尤其台灣許多媽媽需要回到職場，若職場內不夠友善，確實沒有辦法達到親餵2年，也不宜要求母親一定要親餵1年或是多久的時間才是好的。

國健署則針對最常見的3項問題進行解惑，並拍攝衛教影片放到國健署的YouTube頻道當中，提供新手爸爸媽媽們一同學習。

1.如何讓寶寶吸到奶水？

媽咪準備開始哺餵寶寶時，首先要先洗淨雙手，依自己舒適狀態，採取不同姿勢並保持心情愉快，讓寶寶與媽媽緊密相貼，寶寶身體與頭呈一直線，並且讓寶寶正確含住乳房後，可以看見寶寶有慢而深地吸吮及產生吞嚥的動作。

2.如何知道寶寶餓了或吃夠？

媽媽可以從3個部分觀察，第一「寶寶飢餓暗示」，寶寶會尋找乳房，頭會轉來轉去，嘴張開，吸吮自己的手，或是有吐舌、舔嘴唇等動作；第二「寶寶飽食暗示」當寶寶吃飽後，會很滿足入睡，全身放鬆減少吸吮，推開或遠離乳房；第三「獲得足夠奶水的表現」：可以觀察寶寶大小便次數及顏色，例如一天約有「5至6片溼尿布」，而且尿液的顏色呈現淡黃色，而寶寶出生2至3天內會有胎便，便便是呈現黃綠色，2、3天後，在一般正常哺餵的情況下都會呈現淡黃色；也可以觀察寶寶體重增加的情形，剛出生幾天寶寶會有生理性脫水，體重會下降，1-2週後體重會回復到出生時的體重，之後寶寶每週增加125公克以上，都屬於正常的範圍。

3.如何增加奶水？

奶水的產生原理很簡單，就是寶寶吸多少，媽咪就產生多少，也就是透過親餵或擠乳，頻繁將奶水移出，才是增加乳汁分泌的好辦法。但是當媽咪於哺乳過程中有太多的壓力、失去自信及充滿懷疑時，就會影響母乳供需原理順利的運行，這時需要周遭親友的支持與鼓勵，幫助媽咪順利哺乳。

母乳 新手媽媽

延伸閱讀

董氏指控中正紀念堂「吸菸區」違法設置 北市回覆了

二手菸難防「家庭」暴露率攀升 國健署：去年達近3成

中正紀念堂取消吸菸區…外界籲修法「公園、文化場所全禁菸」 國健署回應

子宮頸癌早期篩出存活率9成 國健署：1成女性篩陽不追蹤

相關新聞

施工電纜釀國道死傷 高公局：擴大台電施工需申請範圍

台電承包商2日在國道三號苗栗通霄路段附近施工，因工作人員施作疏失，導致電纜線掉落在國道釀1死4傷。因施工相關申請計畫書尚...

中華郵政年終最高4.4個月 明年元旦起全體員工再調薪4%

中華郵政比照軍公教人員明年元旦起調升4％薪資，中華郵政公司董事長吳宏謀今透露，今年年終獎金（考績及績效獎金）依照慣例也維...

鳳梨釋迦輸陸傳有蟲 防檢署即日起3倍採樣檢驗

台東鳳梨釋迦日前恢復銷陸，外傳首批一櫃有粉介殼蟲；但依照過去中國大陸檢驗出我方輸出農產品有不合規定之處，大陸官方網站上也...

台灣捐款參與氣候損失基金？薛富盛：能參與COP就履行

COP28開幕式即通過「損失與損害基金」決議，多國承諾支助共7.26億美元。立委蘇巧慧今天質詢時指出，台灣及環境部願意參...

今明暖如夏 吳德榮：周末濕冷挑戰強烈冷氣團、下周二恐寒流接力

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明兩天受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，中南...

冷空氣南下 來台冬候鳥倍增 生態人士：符合氣象預報

氣象預報北方冷空氣即將來南下，北方野鳥提前動身到亞熱帶避寒，彰化縣溪州鄉農地的冬候鳥小辮鴴倍增，東螺溪中下游也是小辮鴴聚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。