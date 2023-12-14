紅斑性狼瘡併發狼瘡腎炎需洗腎 花蓮慈院助逆轉勝

被譽為金庸小說「最美周芷若」的港星周海媚，長年飽受「紅斑性狼瘡」之苦，近日離開人世。醫師指出，紅斑性狼瘡為自體免疫全身性疾病，可能侵犯心臟等重要器官及中樞神經系統，尤其是腎臟，約有4成病人罹患狼瘡腎炎，若未控制可能要洗腎，不過有洗腎半年的病友逆轉勝，呼籲勿放棄治療。

花蓮慈濟醫院風濕免疫科主任蘇桂英表示，紅斑性狼瘡是自體免疫性疾病，不會傳染，卻影響體內多種器官，會侵犯人體的關節、肌肉及免疫系統，也破壞皮膚、腎臟、神經系統、肺臟、心臟及血液等，全台2.5萬名病友中，女性與男性比例為9比1，好發年紀為20至49歲。

紅斑性狼瘡常出現的併發症為狼瘡腎炎，影響病情發展的重要因子包含年輕確診、血壓持續升高、腎臟切片有廣泛性發炎等，且幾乎所有患者都有蛋白尿或顯微性血尿，腎臟指數也會變差，不過只要控制得好，10年存活率仍有95％以上。

蘇桂英分享個案，一名患有紅斑性狼瘡的廖姓病友，5年前被診斷出狼瘡腎炎，且是第4型腎炎，有可能急性惡化，第一次見到她是因其急性腎臟發炎，造成水分排不出去，甚至出現肺積水，進入加護病房緊急洗腎，且經切片發現其腎臟浸潤發炎細胞被破壞，加上有嚴重酸血症及肺水腫，腎絲球過濾率也偏低，只能開始洗腎。

當時蘇桂英見廖女腎臟切片指數報告，認為病人有機會挽救，在病人住院及門診期間，用了6次化療藥物注射劑，並持續監測避免白血球數目太低，同時治療狼瘡腎炎急性惡化。

經半年治療，廖女腎臟發炎逐漸穩定，經腎臟科醫師評估後可暫停洗腎，雖然腎臟功能沒辦法完全回復，不過屬於穩定的慢性腎臟病病人，且後續與醫師配合5年多定期回診、追蹤等，已回歸正常生活。