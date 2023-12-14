影／環團選前籲反空汙抗暖化 尋找台灣氣候總統
台灣蠻野心足生態協會、台灣健康空氣行動聯盟舉行「北中南環團，尋找台灣氣候總統」記者會，針對各黨派總統及立委候選人提出健康台灣、無煤台灣、節電台灣、永續台灣、團結台灣等訴求。
記者會指出健康台灣，空汙和氣候變遷是21世紀人類最大的兩個健康威脅。改善空氣可改善氣候，改善氣候可改善空汙，二者是一體兩面。借鏡聯合國氣候大會COP28首度舉辦健康日，攜手世界衛生組織及各國衛福部門首長，從健康角度關注空汙及抗暖化。無煤台灣，燃煤是萬毒之首，煤電PM2.5污染帶来的死亡率是其它排放源的2-5倍。脫 煤是抗空汙、抗暖化的第一解方，也是淨零轉型的最優先順位。節電台灣，國際能源總署指出能源效率是能源轉型的第一燃料。永續台灣，逐步淘汰化石燃料、轉型再生能源，邁向無煤、無油、無氣的未來是減少空汙及氣候變遷對健康危害，遏止地球生態滅絕必走之路。團結台灣，落實氣候民主、能源民主是化解能源集權帶來轉型困境的最佳途徑。
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