今年最後一場！雙子座流星雨「共舞」奇景今晚登場

今年最後一場流星雨將來臨！三大流星雨之一雙子座流星雨將在今晚到明天凌晨達極大期，每小時流星數量可達150顆。且適逢長蛇座σ流星雨活躍，民眾還有機會欣賞到兩場流星共舞美景，天文館也將在從晚間7時30分起直播，將高山即時拍攝流星影像呈現給民眾。

根據天文館預測，極大期落在今天晚上到明天深夜，在天氣晴朗、月相近朔情況下，將是近年來最佳觀賞條件，輻射點約在19時自東北方升起，越接近午夜越容易觀賞。

天文館表示，洽逢長蛇座σ流星雨活躍期，根據國際分析，今年8月所發現的西村彗星，運行軌道與長蛇座σ流星雨的軌道可能有重疊或僅有數度的差距，被多數人視為長蛇座σ流星雨的可能母體源。

天文館說，流星雨的母體源接近地球時會有極高機率提升流星數量，根據西村彗星的觀測資料，它的軌道週期約為400年至430年間，難得一次的碎片補充可能會大幅增加流星數量。

天文館表示，雖然流星增加時間無法簡單預測，但若雙子座流星雨極大期時段碰上長蛇座σ流星雨活躍，就有機會欣賞到兩場流星雨同時發生的天文美景，整個晚上一直到天亮前都很適合觀賞，建議民眾選擇無光害且視野遼闊處，躺下朝天俯瞰，用肉眼就能觀賞這場年度大秀。