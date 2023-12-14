1張圖搞懂北極震盪 賈新興：和台灣冬季氣溫關聯性不大

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書說明「北極震盪（Arctic Oscillation；AO）」，他表示，台灣冬季氣溫和AO的關聯性不大。

賈新興表示，北極震盪（AO）是大氣中自然存在的特徵，有正有負。一般來說，出現負的北極震盪時，高空的噴射氣流減弱，會導致高空氣流出現大幅度南北擺盪的型態，會造成極區的冷空氣大幅往南移動，同時南方偏暖的空氣大幅往北移動。因此出現負AO時，容易導致全球出現極端高溫或低溫的天氣事件。

至於哪些地區？賈新興表示，從冬季（12月至隔年2月）AO和冬季氣溫的相關圖可以看到，和AO有著最顯著正相關的區域，位在英國／歐洲至蘇聯，以及亞洲的中國北方及日韓，另外是北美的五大湖區以東和美東中西部及南部。因此當AO出現負值時這些地方非常容易出現極端的低溫事件，當AO出現正值時這些地方非常容易出現極端的高溫事件。