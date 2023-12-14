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雙子座流星雨極大期這時間出現 每小時最高近150顆

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今晚欣賞雙子座流星雨，天氣概況。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專
今晚欣賞雙子座流星雨，天氣概況。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專

今年雙子座流星雨極大期，將出現於15日凌晨3時15分，「報天文 - 中央氣象署」臉書粉專表示，輻射點約今晚7時由東北方地平升起，約明天凌晨2-3時位於天頂附近，預估數量每小時最高接近150顆；今年雙子座流星雨持續時間至12月20日下周三。

「報天文 - 中央氣象署」說，今天是農曆11月2日，台北月沒時間為晚上6時14分，夜間觀賞流星雨將不受月光影響。預估數量是指當輻射點位於正天頂時，觀測者每小時所能見到亮度大於+6.5等的流星數量。

欣賞雙子座流星雨，中央氣象署在臉書專頁「報天氣－中央氣象署」表示，適宜觀測時間為今夜至明晨，極大期約為明天凌晨。適逢農曆初二，整夜不受月光影響；肉眼可見，但需選擇遠離城市、天空開闊無光害的地點。

今夜至明晨觀星合適度，「報天氣－中央氣象署」表示，2000公尺以上高山、澎湖、金門給5顆星，天氣穩定雲量少，追星成功機率高。至於西半部、馬祖有4顆星，天氣穩定，但北部部分地區有低雲或霧影響，下半夜中南部及馬祖也可能漸有低雲或霧氣影響視線。宜蘭3顆星，天氣穩定，但雲量較多，雲間碰運氣。花東2顆星，雲量偏多，尤其東側沿海易受低雲影響視線，亦偶有零星降雨。

今晚至明晨氣溫部分，「報天氣－中央氣象署」表示，台灣本島及澎湖大多在20-24度間，金馬約17-19度；但是各地略有不同，出門前建議查詢當地預報。尤其山區天氣更涼，觀星記得留意衣著、注意保暖。

今年雙子座流星雨極大期，將出現於15日凌晨3時15分，輻射點約今晚7時由東北方地平升起，約明天凌晨2-3時位於天頂附近，預估數量每小時最高接近150顆；今年雙子座流星雨持續時間至12月20日下周三。圖／取自「報天文 - 中央氣象署」臉書粉專
今年雙子座流星雨極大期，將出現於15日凌晨3時15分，輻射點約今晚7時由東北方地平升起，約明天凌晨2-3時位於天頂附近，預估數量每小時最高接近150顆；今年雙子座流星雨持續時間至12月20日下周三。圖／取自「報天文 - 中央氣象署」臉書粉專

氣象署 馬祖

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