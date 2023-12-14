新冠疫情升溫／就醫前快篩 速打防疫三針

秋冬來臨，新冠肺炎疫情逐漸升溫。據衛福部疾管署最新統計，新冠肺炎死亡、併發症創下近期新高，預估一月中旬為新冠疫情第六波高峰，平均一天有一點八萬至兩萬人染疫；疫情指揮中心在解編後，疾管署雖備妥兩年抗病毒藥，但因已無相關特別預算，醫用快篩也已回歸健保支付，建議民眾有症狀時應先自行快篩。

今年新冠肺炎死亡人數達七千人，以國人十大死因估計為排名第七。疾管署副署長羅一鈞表示，因應新冠疫情上升已盤點所需藥物，包括瑞德西韋庫存量達十四萬四八一一劑，估可使用五五七天；口服藥倍拉維庫存量廿九萬八九二七人份，預估使用六六四天；莫拉皮拉韋庫存量六萬二三二六人份，可使用三九○天。快篩部分則絕對夠用，目前六十五歲以上長者接種新冠疫苗，可以免費獲得一盒。

現正值十二月，羅一鈞指出，疾管署推出「秋冬防疫、三針有幸」計畫，呼籲應速接種新冠ＸＢＢ、流感及肺炎鏈球菌疫苗，新冠ＸＢＢ疫苗可提供百分之五十的重症保護力，流感疫苗可提供百分之八十二的重症保護力，及肺炎鏈球菌疫苗可提供百分之七十五的中重症保護力。另幼兒所需接種的疫苗也不可輕忽，應要按時施打。

至於，部分基層診所醫師在「攔住輕症、減少症狀」目標，面臨快篩試劑給付低，國人又不願自行快篩的情形。

羅一鈞說，快篩試劑分為醫用及家用快篩，因相關特別條例及預算均已停止，醫用快篩經費已於十月一日回歸健保支應，相關給付依健保規定，鼓勵民眾就醫前，應先用家用快篩自我檢測。

三軍總醫院感染科特聘教授張峰義。本報資料照片 三軍總醫院感染科特聘教授張峰義指出，解封後，防疫的責任有部分得回歸到民眾身上，自我管理非常重要，打疫苗是首要防護措施，第二是衛生習慣重新建立，戴口罩勤洗手避免出入擁擠的公共場所，第三則是需留意自身感染的症狀，避免重症發生。

由於秋冬病毒活躍，羅一鈞強調，若相關疫情於明年農曆春節前後進入高峰，將啟動類流感特別門診等防疫機制，達到分艙分流，避免急診擁塞的目的，確保疫情來襲的醫療量能。

另因應目前大陸呼吸道疫情上升，於機場邊境進行採檢，目前檢測均為流感，關於邊境採檢，將會維持到明年農曆年。