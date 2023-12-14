新冠疫情升溫／避免中重症 把握及時用藥

「輕、中症高風險病患沒及時用藥，常前一天還好好的，一下子就變成重症。」在台北榮總胸腔重症加護室主任陽光耀所接治的新冠重症病患中，大部分高風險病患都沒有及時用口服抗病毒藥物便演變成重症，需住院接受靜脈注射治療。

陽光耀認為，這類病患出現呼吸道症狀時，常自認病情輕微，沒有快篩，也沒在黃金治療期五天內接受藥物治療，在第五到七天出現嚴重症狀才就醫，情況往往變得非常嚴重。

陽光耀指出，多數民眾接種疫苗已超過一年保護期，而曾感染的民眾康復後也僅有三個月保護力。

陽光耀強調，新的感染症狀仍會嚴重，不會因為二次感染就症狀輕微，仍然可能演變為重症，尤其是具有重症風險因子的民眾，更要留意。

台灣感染管制學會理事長陳宜君表示，以台大醫院為例，住院病人仍得快篩，可是初期感染者的病毒量不高，或常呈現非典型症狀，起初可能只是輕微咳嗽，或類似小感冒，不會在第一時間被篩檢出來，因而常被輕忽，因此需要反覆篩檢，以確保病人安全。

台大醫院老年醫學部主任詹鼎正觀察到，以新冠輕症病患來說，因為症狀與流感或其他上呼吸道症狀相似，往往等到病程進展變嚴重時才會就醫，而錯失治療時機。因此對於新冠輕症病患，用藥可能就無法像治療流感那樣迅速、及時。

此外，對於防疫資源儲備，陳宜君也甚感憂心，她說，現今指揮中心已解編，已經沒有防疫預算，雖然仍有留用的公費抗病毒藥物及篩檢試劑可用，面對「剩餘」的防疫資源，公費抗病毒藥目前仍夠使用，「但用完了怎麼辦？」而醫用快篩也在十月一日回歸健保支付，當快篩與藥物回歸健保，又將形成健保財務負擔，期待未來在防疫資源的供應上可趨於穩定，病患才能及時確診、有藥可用。