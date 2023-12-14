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失智症紅綠燈／預防走失3撇步

聯合報／ 諮詢／台灣失智症協會副秘書長陳巧宜 整理／記者蘇湘雲

Q：我家人失智常會走失，該怎麼辦？

A：家中有失智者常走失，令照顧者陷入奔波之苦，身心俱疲。台灣失智症協會提供防走失3撇步：

一、居家把關

在家中進出的大門加裝複雜的鎖，或使用窗簾或畫來遮蔽出入口，減少失智者單獨外出的可能性。此外，可在門上安裝風鈴或感應式門鈴，可及時發現失智者外出，及時應對。

二、守望相助

讓鄰里、街坊鄰居、熟識商家等人都了解失智者的現狀。當發現失智者獨自在外時，他們可以協助留住失智者，然後聯繫其家人。

三、多重防護

使用輔具或運用多元的防走失策略，可提高找回失智者的機會。

1.使用個人定位器，能隨時主動掌握失智者的位置。

2.隨身攜帶聯絡資訊及辨識物品，如申請「愛的手鍊」、「愛心布標」和「緊急聯絡卡」等，以便在走失時幫助他們辨識身分並與家人聯繫。

3.失智者的個人資料更新建檔，以便在警方尋獲時比對身分，例如更新身分證照和辦理指紋捺印。

●民眾若有相關疑惑，可撥打失智症關懷專線：0800-474-580（失智時，我幫您）諮詢，將有專人說明，並提供所需資訊。

失智症 家人 身分證

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