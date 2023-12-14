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家庭二手菸暴露率 增至近3成

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
國健署分析，吸菸者在公領域無法抽菸，導致家庭二手菸暴露率持續上升。圖為國父紀念館原有的「吸菸亭」，但早已禁菸。記者曾學仁／攝影
國健署分析，吸菸者在公領域無法抽菸，導致家庭二手菸暴露率持續上升。圖為國父紀念館原有的「吸菸亭」，但早已禁菸。記者曾學仁／攝影

台灣的家庭二手菸暴露率年年上升，衛福部國健署昨天公布一一一年國人吸菸行為調查結果，發現十八歲以上國人的家庭二手菸暴露率，從一○七年的廿二點一％上升到廿八點九％，相當於全台三成成人暴露在家庭二手菸危害中。接觸二手菸不僅導致成年人罹患肺癌、冠心病，更會造成兒童中耳疾病，使嬰兒猝死症候群風險增加，是一大警訊。

國健署調查顯示，台灣禁菸公共場域保護率達九十六％，許多癮君子跑到私領域抽菸，造成同居者健康危害。國健署菸害防制組組長羅素英初步分析，由於吸菸者在公領域無法抽菸，導致家庭二手菸暴露率持續上升。

董氏基金會菸害防治中心主任林清麗指出，要幫助家庭成員戒菸，必須「吸菸者與非吸菸者共同努力」，也仰賴社會支持。「戒菸過程相當沉重。」戒斷症狀不舒服，若只有一人獨力對抗，非常辛苦，董氏基金會每二年一次「戒菸就贏」比賽，以嘉年華的方式凝聚社會支持，衛福部前部長陳時中即是一例，許多人受他影響，報名參賽。

羅素英則說，若要降低成人家庭二手菸暴露率，得靠教育從小扎根，很多老菸槍父母或阿公、阿嬤，會為了孩子、金孫，或家中其他人而戒菸。統計也顯示，青少年的家庭二手菸暴露量逐年下降的，國健署提供免費戒菸專線，以及三千五百家醫療院所共同建置戒菸系統。

戒菸 國健署 抽菸

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