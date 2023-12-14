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輸陸鳳梨釋迦有蟲／防檢署：未接獲陸方通報

聯合報／ 記者胡瑞玲、特派記者陳政錄／台北—北京連線報導
台東鳳梨釋迦恢復輸陸，傳1櫃驗出有蟲，農業部防檢署表示，未接獲陸方不合格通報。聯合報系資料照
台東鳳梨釋迦恢復輸陸，傳1櫃驗出有蟲，農業部防檢署表示，未接獲陸方不合格通報。聯合報系資料照

台東鳳梨釋迦剛恢復銷往中國大陸，就傳出遭大陸檢出有蟲，台東縣長饒慶鈴要求中央加強把關。農業部防檢署則表示，未接獲陸方不合格通報，無法確認該批鳳梨釋迦檢出病蟲害情況。

防檢署長邱垂章表示，由於陸方未提供完整檢疫規範，無從得知陸方評估、關切的有害生物種類、病蟲害防治及包裝場管理等相關規範，呼籲陸方盡快提供鳳梨釋迦輸入檢疫規範，並透過兩岸平台對話討論。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮在昨天例行記者會中則表示，經大陸海關總署審核，截至目前，共有台東縣卅七家包裝廠、一二八八個果園獲得註冊登記，這些果園和相關業者可以向大陸出售符合檢驗檢疫要求的釋迦；尚未通過審核的包裝廠、果園，可以按照整改要求繼續整改、申報。

朱鳳蓮並稱，只要堅持「九二共識」、反對台獨，符合大陸相關檢驗檢疫規定，大陸願與台灣相關方面商談支持恢復台灣農漁產品輸入大陸的事項；願繼續秉持「兩岸一家親」理念，與台灣有關方面共同努力，推動更多台灣農漁產品恢復輸入大陸，為台灣同胞特別是基層民眾謀利造福。

台東 台獨 鳳梨釋迦

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