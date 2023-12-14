首批恢復銷陸鳳梨釋迦 1櫃傳有蟲

台東鳳梨釋迦日前恢復銷陸，首批二只貨櫃傳陸方驗出其中一櫃有粉介殼蟲，僅一櫃放行通關，縣府依「鳳梨釋迦品質管理規範」，對違規包裝廠停權十天；台東縣長饒慶鈴表示，水果檢疫銷陸無法跳過中央，請中央加強把關、檢疫有蟲就勿放行，同時也將持續強化地方包裝廠檢疫能力。

台東今年首批銷往大陸鳳梨釋迦本月五日集貨後送高雄港，經海關抽樣檢疫後抵達大陸，未料，在陸方公布第二批通過註冊卅七家包裝場後，傳出首批鳳梨釋迦其中一櫃，台東地區農會外銷集貨場果品，陸方檢出有蟲、禁止輸入，引發地方憂心鳳梨釋迦登陸再受影響。

饒慶鈴表示，水果檢疫出口銷售流程，縣府都依中央規範執行，地方政府為農民爭取輸陸通路，輔導包裝場和釋迦果農強化蟲害檢疫，但銷大陸前除了地方檢疫、防護程序，仍須經中央檢疫把關，若被對岸檢疫有問題，代表我中央未做好把關，「請中央加強」，國內查獲問題就勿放行。

台東大學教授李俊霖說，地方包裝場查核重點分三部分，首先為場域空間是否落實清潔區及包裝區動線區隔，並有適當防護，避免二次汙染，其次為外銷箱上需張貼產銷履歷標章及東大設計二維條碼，若有加貼「外銷供果園追溯條碼」或「產銷履歷標章」可外銷至非大陸地區。

地方包裝場農民表示，若依東大檢核規範，應可杜絕百分之九九的粉介殼蟲，但地方日前就傳出台灣海關抽檢曾發現部分釋迦有蟲，並依早期除蟲清理模式處理後通關，沒想到仍被陸方驗出。

該農民說，這也證明對岸當時暫停鳳梨釋迦輸陸，「不是因為藍綠、真的是因為蟲，但中央單位發現問題，透過媒體放話，太不厚道。」

台東地區農會總幹事李建通指出，對於檢出介殼蟲問題，至今未收到我中央或對岸官方書面文件，僅是部分媒體報導，但只要有問題，將遵照縣府規範制度，在停權十日處分下全面整改檢討，加強品管訓練。

縣府農業處表示，縣府與台東大學訂定「鳳梨釋迦品質管理規範」，在每一農民只能登錄一間包裝場下，每月不定期至各包裝場查核，如發現未符合規範，包含未徹底清潔殘留有害生物，或外銷箱未按規定貼標，將記點一次並暫停認證資格十天，待改善完成後才恢復出口。