鳳梨釋迦甜而不膩！能做成麻糬、氣泡飲 專家：富含多種營養物質

鳳梨釋迦可以做成麻糬、氣泡飲、荔枝吸凍等好吃的產品！農糧署13日推出5款鳳梨釋迦加工食品，盼讓更多人可以吃到鳳梨釋迦的美味。農糧署長胡忠一表示，因為颱風影響，鳳梨釋迦減產45%，但相關加工產品都有產銷履歷認證，在7-11通路就可買到，盼民眾多支持農民。

5款產品包括「鳳梨釋迦蛋糕捲」、「鳳梨釋迦冰Q麻糬」、「鳳梨釋迦乳酸氣泡飲」、「鳳梨釋迦荔枝吸凍」與「鳳梨釋迦啤酒風味氣泡飲」，另外還有推出鳳梨釋迦截切盒，分成1.5公斤與3公斤兩款。胡忠一表示，鳳梨釋迦今年產量受颱風影響，僅剩約1.5萬噸，比起去年2.6萬噸減少45%。

中興大學食生系教授謝昌衛表示，鳳梨釋迦富含膳食纖維、有助排便，且富含維生素C、B群與兒茶素等營養物質，酸酸甜甜相當好吃。他建議可以冰過再吃，最好的食用方法是對半剖開吃。

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