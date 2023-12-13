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台鐵明年元旦公司化 將結束28年凍漲調整票價？王國材這樣說

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材表示，台鐵票價調整明年會由董事會討論，也會尊重董事會提案。本報資料照
交通部長王國材表示，台鐵票價調整明年會由董事會討論，也會尊重董事會提案。本報資料照

台鐵明年元旦掛牌台鐵公司，外界關注票價調漲及安全改革等問題能否落實，交通部長王國材今出席台灣觀光協會成立67周年捐贈人年會受訪表示，票價調整明年會由董事會討論，也會尊重董事會提案；至於安全改革方面，雖然無法在公司化當天一次到位，但會持續進行努力。

台鐵票價凍漲28年，早已不符成本，交通部先前表示將交由公司化後董事會決議是否調漲。王國材今指出，票價調整明年會由董事會討論，也會尊重董事會提案，先前已有跟公司及工會談過，會尊重董事會看提案狀況再決定。

至於安全改革方面，王國材指出，台鐵過去一年多積極實施安全改革、建置安全管理系統，根據統計，台鐵整體事故件數已經降低，但仍有零星車輛故障事件發生，期待明年EMU3000、900新車到位、汰舊換新，過去談的安全改革措施持續進行。

他也說，台鐵長達136年的相關問題可能無法一次處理完，但會持續進行，持續鼓勵員工及工會一起為新公司努力。

台鐵 票價 王國材

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