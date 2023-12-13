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7旬婦退休後仍操勞擔憂家務事 心病暴瘦剩35公斤

中央社／ 台北13日電

73歲陳女士曾診斷憂鬱症，近期丈夫和長子生病、大女兒婚姻不睦，加上退休後照顧青春期叛逆孫輩，她憂鬱暴瘦從50公斤剩35公斤，同住家人卻未察，幸好小女兒透過電話發現異狀，即時陪同就醫。

過去被診斷患有憂鬱症的陳女士，雖有長期服藥診治，但長年操勞家務；近期家人們正在歷經一連串難關，她不只經常半夜失眠哭泣，甚至寢食不安，體重下降，同時她更擔心自己不夠健康，無法照顧家人，開始愧疚自責，陷入惡性循環。

陳女士的不安被電話另一端的小女兒接住，陪著媽媽到醫院檢查身體，書田診所精神科主任陳家駒透過檢查發現，陳女士雖然沒有明顯身體急慢性疾病、也沒有退化病徵及症狀，但是精神狀態非常不好，有憂慮、焦慮及憂煩，退休後體重持續每況愈下，從50公斤一路掉落到35公斤。

陳家駒認為，陳女士已有續發性厭食症合併體能健康惡化崩壞危機。心病得從生活抽絲剝繭，找出癥結點，原來陳女士年輕時就工作、家庭兩頭燒，還時常忍受家人暴躁脾氣，退休後來自家庭的壓力不減，卻無處抱怨發洩，長期能量、體力耗竭到變成「負債」，但同住家人卻沒注意。

陳家駒提醒，「上有老、下有小」的三明治世代青壯年族群忙於生活，需要花很多心力照顧幼小，難免不經意忽略父母，當發現長輩有異時，往往已造成身心健康損害。即使正常飲食，長期焦慮、憂鬱導致睡眠狀況不佳，體重仍會下降，肌少症等風險也隨之增加，長期恐演變成厭食。

因憂鬱暴瘦、還不到須住院治療的個案，回家接受藥物及心理治療最好有家人陪同，陳家駒建議，可以從重建營養衛生做起，均衡飲食、定時用餐，養成運動習慣、提升體能；再者，日常家務分擔，應共商、共建、共享，建立家人支持系統習慣。

家人 憂鬱症

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