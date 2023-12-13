人體空氣清淨機…女學生長期鼻塞醫檢查發現下鼻甲腫脹3倍

空氣汙染嚴重，青少年鼻過敏人數增加，南投縣一名14歲國中女生長期鼻過敏，經常鼻塞相當不舒服到南投基督教醫院就醫，醫師發現她的下鼻甲腫脹成三倍，阻礙鼻腔通氣，影響睡眠品質，透過下鼻甲部分切除手術，減輕女學生鼻塞症狀，連學習都能更加專注。

南投基督教醫院耳鼻喉科醫師蔡昌益說，中部空氣品質惡化，許多人呼吸道受到刺激，鼻過敏更讓民眾飽受痛苦。根據衛福部統計，鼻過敏人口過去十年中增加一倍多，成為常見的慢性病。患者都是持續相當久症狀才就醫，通常以藥物治療，若無顯著改善才以手術改善。

這名國中女生因鼻腔未發育完全，採用「下鼻甲部分切除」微創手術，不會造成外觀的傷口，手術時全身麻醉，避免過度緊張與恐懼。透過內視鏡系統，使用微創刀片將下鼻甲的多餘組織切除，讓鼻腔恢復暢通。術後住院一至兩天，避免激烈運動及過熱的飲食，回診清除鼻中殘餘血塊一至兩次，即可恢復日常的生活，學生術後也使學習力更專注，並且併發症少，屬於治療長期鼻塞的有效方法。

蔡昌益說，下鼻甲部分切除手術並不是治療鼻過敏的根本方法，只是減輕鼻塞不適，鼻甲肉仍有再次腫脹可能，若想抑制過敏反應，仍須持續藥物治療。至於環境改善的關鍵，在於室內通風程度，民眾能使用空氣清淨機、定期清理灰塵、塵蟎和過敏源，以及預防黴菌、細菌的滋生，都能有效降低過敏。