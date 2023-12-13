影／全台跨年最早煙火搶先看 侯友宜是否到場他賣關子

跨年當天最早施放的新北市跨河煙火，活動將從12月31日當天下午3點登場。新北副市長劉和然說，跨河煙火已邁入第3年，今年不僅結合光束營造淡江大橋，也配合明年龍年意象於當晚8時24分施放煙火。至於國民黨總統候選人侯友宜是否到場，劉說，礙於選罷法侯無法上台致詞，但參與是開放空間，任何人都邀請。

劉和然今日出席跨河煙火記者會說，新北舉辦跨河煙火邁入第3年，今年活動最大看點的煙火，總發數超越前兩年，並結合光束效果，營造淡江大橋完工樣態，讓民眾搶先看，還配合明年龍年意象及淡水阿給、九份紅燈籠造型煙火，於當晚8點24分施放，邀請市民迎接2024年的到來。

市府指出，12月31日下午3點起，在淡水海關碼頭、漁人碼頭以及八里左岸，規畫恐龍派對、閃耀舞台、動fun舞台、暖心市集、魔幻舞台5大主題區，安排互動演出、美食胖卡、體驗市集，再搭配淡水、八里兩岸既有文化古蹟及觀光景點，民眾當日可暢遊淡水、八里兩岸，晚間欣賞煙火。

主活動區淡水漁人碼頭，當日下午3點將有市集，提供新北在地品牌美食、排隊餐車等，4點則由藝人黃鐙輝、曾子余、梁舒涵登場，還有台語金曲歌王許富凱、歌手溫嵐、趙詠華、鄭怡及男團U：NUS、B.T.O.D、馬念先、林俊逸、板凳樂團等，嗨唱一整晚。除重頭戲煙火表演外，新北市立淡水古蹟博物館也從12月16日起以「光映淡水」系列活動打頭陣，在海關碼頭設有主題裝置藝術、音樂市集、樂團演出等活動。