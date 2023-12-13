海豚頂球傳達何種教育？動保團體要求依法函釋禁止

動保團體「海豚微笑應援會」今至行政院前抗議，指出高智商、高社群性的海豚，被刻意包裝成「娛樂效果十足」的商業表演及付費體驗，質疑「看海豚頂球、搖呼拉圈，是要傳達什麼樣的知識與教育？」要求政府應依「野保法」函釋禁止鯨豚表演。

海豚微笑應援會指出，時代力量立委陳椒華今年10月針對「保育類海豚不應做商業利用與表演」提出質詢，當時海委會主委管碧玲回應，海洋教育不需要使用動物，但隨後海委會竟在書面報告推卸責任，稱「野保法」、「動保法」及「動物展演管理辦法」皆未明文禁止，需透過修法才能達成。

陳椒華11月再提出「海委會應函釋海域保育類動物不應進行商業性表演及與人互動」臨時提案，要求海委會2個月內提出「海域保育類動物不應進行商業性表演及與人互動」函釋，共獲12名立委連署。

海豚微笑應援會表示，農業部去年已依「野保法」函釋「陸域保育類動物不得進行表演及與人互動」，但除了陸域保育類動物，也應禁止海域保育類動物表演。但至今仍有10多隻海豚在海洋樂園，違反其自然天性的動物表演，如背負工作人員、搖呼拉圈、用尾鰭承載全身重量在水面上「行走」等，遊客甚至付費就能指示海豚親吻臉頰、手掌、發出海豚音或繞圈等。

海豚微笑應援會說，這些高智商、高度社群性的海豚被刻意包裝成「娛樂效果十足」的商業表演與付費體驗，質問「看海豚頂球、搖呼拉圈傳達的到底是什麼樣的知識與教育？」政府難道要持續默許傳遞這樣的反教育給下一代？

海豚微笑應援會表示，海豚表演、甚或是圈養海豚，在國際上已被認定為不人道象徵，至今已有數十個國家紛紛立法禁止海豚圈養、表演，訂定退場機制等。但我國主管機關仍不斷許可海洋樂園繁殖小海豚，中央、地方主管機關無視「野保法」精神。

海委會海保署海洋生物保育組長羅進明表示，針對海洋動物權益的照顧，海保署立場明確，對於利用野生動物作為展演部分也是表示反對，但礙於現行野保法相關法令不夠完備，會盡快與農業部合作推動修法，讓地方政府執行上有所依循。