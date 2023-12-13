染髮會成禿頭、髮變白？ 皮膚科醫曝禿頭白髮真實原因

染髮是現代人追求亮眼外表的方式之一，有些民眾擔心染髮會造成禿頭，或出現愈染愈白的現象，不過皮膚科醫師指出，染髮主要還是在頭皮表面，髮根離表面還有0.5到1公分，最多是過敏造成皮膚受損，白頭髮則是源自髮根的黑色素細胞，隨著老化、黑色素細胞「怠工」才開始變白，民眾不用太擔心。

衛福部食藥署今天舉行「染髮ㄞˋ注意 食藥署教你『染髮要安全』」衛教記者會，食藥署副署長陳惠芳說，曾有消費者自行買染髮劑使用，因為過去染髮都沒有過敏的經驗，也沒有先進行皮膚測試，使用染髮劑時直接將染髮劑塗抹整頭，過程中染髮劑還接觸到頭皮、頸部、耳後的皮膚，之後這些部位開始出現癢疹，卻不以為意持續搔抓，不慎抓傷頭皮，進而造成感染、流膿。

台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，有些民眾的體質會對染髮劑過敏，就不適合繼續染髮，即便沒有過敏反應，長期染髮還是建議避免染劑沾到頭皮，如果沒有什麼激烈反應，不用太擔心會對身體產生嚴重傷害。

而有些特殊色要漂法，黃毓惠表示，因為色素要先去除，頭髮毛鱗片打開過程中會有髮質受損，因為對頭皮來說，這些藥水可能有刺激性反映，產生癢感或刺激感，建議以後避免使用，或不要讓要水碰到。

黃毓惠也說，有些人擔心會不會愈染愈容易禿頭或變白，不過染劑還是會在頭皮表面，因為髮根離表面還有0.5到1公分，最多是過敏造成皮膚受損，而頭髮變白則是因為，髮根的黑色素細胞，隨著老化而「怠工」，才開始變白，民眾不用太擔心。

食藥署醫粧組科長張家榮提醒，購買染髮劑時，要選購有完整標示的染髮劑產品；使用前要留意頭髮周圍的皮膚及頭皮是否健康，有傷口時千萬不要染髮；要看清楚染髮產品標示的使用方法及注意事項後，且要以塗抹方式正確安全使用染髮劑，並避免接觸頭皮，不可以用洗髮搓揉方式進行染髮；最後要注意，每次染髮必須間隔3個月以上。