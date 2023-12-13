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影／交部新制讓檢舉魔人盡出 小黃司機：讓我和我的家人活下去

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
全國駕駛人權益聯盟協會高雄召集人、小黃司機林竑江。記者吳慧芬／攝影
全國駕駛人權益聯盟協會高雄召集人、小黃司機林竑江。記者吳慧芬／攝影

6月30日起，道路交通管理處罰條例恢復13項民眾檢舉後，「檢舉魔人」紛紛重出江湖，今早有近百輛計程車司機集結高雄抗議，指每天開車，都擔心是否有檢舉魔人在後在旁，甚至是出動空拍機偷拍，現今的「行人霸王」條款，不論行人是否闖紅燈，都歸究是駕駛人的錯，「每輛小黃背後都有一個家庭，浮濫檢舉，讓我們和家人都要活不下去了。」

由一群計程車司機組成的「全國汽車駕駛人權益聯盟」今集結在美術東二路停車場，高舉「給全國駕駛一條活路」布條，呼籲交通部、立委看一看在6月30日、道路交通管理處罰條例恢復13項民眾檢舉後，小黃司機要活下去有多難？到場的高雄市交通局專委黃信穎接下聯盟的陳情書後，表示會轉給交通部參考。

全國駕駛人權益聯盟協會高雄召集人、小黃司機林竑江表示，針對交通部0630頒布的新制法規，恢復13項民眾檢舉後，讓檢舉魔人們「活了起來」，一句「行人地獄」，造成我們所有駕駛人的「行車地獄」，更造成所有廣大民眾彼此間的對立與恐慌。

「每輛小黃背後都有一個家庭」。林竑江說，現行交通標線，很少會考量小黃司機處境，一整紅、黃線，連個臨時讓客人上、下車的「空間」也不給，運將們為載客，靠路邊讓客人上下車，短短不到30秒，卻有檢舉魔人瘋狂連拍，他們可能在車子後，在路邊，甚至用空拍機在天上盯，「我們沒有故意要違規，讓我們有養家糊口的一點點空間，有那麼難嗎？」

沈姓小黃司機拿著一張紅單說，他日前開車經過高榮急診室附近，一名路人突然衝出馬路，他煞車不及，從這名行人面前開了過去，「沒有擦撞，也沒有意外」，旁邊卻有檢舉達人拍下這一幕，「我收到6000元的罰單，記點3點，還要上6個小時道安講習課程」，行人有霸王條款，檢舉達人可隨意濫拍，可否想想我們小黃司機的困境呢？

到場的高雄市交通局專委黃信穎表示，有關道路交通管理處罰條例的訂定，權責在交通部，會轉交全國駕駛人權益聯盟協會的意見給交通部參考，隨後集結陳情的小黃司機們，開著小黃一起行經民進黨高雄市黨部、高市府交通局前，表達抗議，隨後解散。

沈姓小黃司機指，他開車遇到行人衝出馬路，雖沒撞上，卻被檢舉達人拍下這一幕，讓他吞下6000元罰單。記者吳慧芬／攝影
沈姓小黃司機指，他開車遇到行人衝出馬路，雖沒撞上，卻被檢舉達人拍下這一幕，讓他吞下6000元罰單。記者吳慧芬／攝影
由小黃司機組成的「全國汽車駕駛人權益聯盟」今集結在高雄抗議道路交通管理處罰條例恢復13項民眾檢舉後，讓檢舉魔人猖獗，危及他們的生計。記者吳慧芬／攝影
由小黃司機組成的「全國汽車駕駛人權益聯盟」今集結在高雄抗議道路交通管理處罰條例恢復13項民眾檢舉後，讓檢舉魔人猖獗，危及他們的生計。記者吳慧芬／攝影
由小黃司機組成的「全國汽車駕駛人權益聯盟」今集結在高雄抗議道路交通管理處罰條例恢復13項民眾檢舉後，讓檢舉魔人猖獗，危及他們的生計。記者吳慧芬／攝影
由小黃司機組成的「全國汽車駕駛人權益聯盟」今集結在高雄抗議道路交通管理處罰條例恢復13項民眾檢舉後，讓檢舉魔人猖獗，危及他們的生計。記者吳慧芬／攝影
由小黃司機組成的「全國汽車駕駛人權益聯盟」今集結在高雄抗議道路交通管理處罰條例恢復13項民眾檢舉後，讓檢舉魔人猖獗，危及他們的生計。記者吳慧芬／攝影
由小黃司機組成的「全國汽車駕駛人權益聯盟」今集結在高雄抗議道路交通管理處罰條例恢復13項民眾檢舉後，讓檢舉魔人猖獗，危及他們的生計。記者吳慧芬／攝影

交通部 空拍機 計程車司機 運將 行人地獄

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