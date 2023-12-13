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鳳梨釋迦陸驗有蟲 饒慶鈴：中央加強把關有問題勿放

聯合報／ 記者卜敏正古和純／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴(右一)呼籲中央對水果檢疫銷大陸過程加強檢疫把關，只要有問題就不要放行。聯合報系資料照
台東縣長饒慶鈴(右一)呼籲中央對水果檢疫銷大陸過程加強檢疫把關，只要有問題就不要放行。聯合報系資料照

台東鳳梨釋迦日前恢復銷往大陸，昨傳出大陸關方驗出其中1櫃有蟲，僅1櫃可入關通過；台東縣長饒慶鈴表示，水果檢疫銷大陸過程無法跳過中央，請中央加強把關，國內查獲有蟲就不要放行，縣府也會持續強化地方包裝廠檢疫能力。

饒慶鈴表示，水果檢疫出口銷售流程，台東縣府一直都照著中央規範來做，地方政府是輔導包裝廠和釋迦果農強化蟲害檢疫，鳳梨釋迦銷售大陸前，除了地方加強檢疫，仍要經中央檢疫把關，若被對岸海關檢疫有問題，代表我們中央並未做好把關，「請中央加強」，只要國內查獲有問題就不要放行。

台東地區農會總幹事李建通指出，對於檢出介殼蟲的問題，至今陸方並未給予官方書面文件，僅是部分媒體、網路上的傳言，倘若確有此事，將遵照縣府規範制度，於停權10日處分下，全面整改檢討，重新加強品管人員訓練，盡量完成零檢出程序。

鳳梨釋迦 饒慶鈴

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