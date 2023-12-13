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一下夏天、一會冬天！最強極地大陸氣團周六報到 下周挑戰寒流

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氣溫「一下夏天一會冬天」！ 周六起最強極地大陸氣團影響下探10度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
明後白天暖熱如夏，但周六起受大陸冷氣團影響，北台氣溫驟降。本報資料照片
明後白天暖熱如夏，但周六起受大陸冷氣團影響，北台氣溫驟降。本報資料照片

本周天氣變化大，要注意衣物增減。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今東北季風減弱西半部轉晴，明後天高壓迴流影響，白天暖熱如夏；但周六起入冬以來最強的「極地大陸氣團」報到，北台氣溫驟降，下周二下午起至周四另一股更強冷空氣抵達，有挑戰入冬第一波「寒流」的機率。

吳德榮指出，最新(12日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今東北季風減弱，西半部轉晴，北海岸、東半部偶有局部短暫雨，氣溫回升。各地區氣溫：北部16至26度，中部17至30度，南部18至31度、東部17至29度。明日、周五高壓迴流影響，各地晴朗穩定，氣溫續升，白天「暖熱如夏」。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周六起入冬以來最強「極地大陸氣團」向東南東移動，冷空氣主要通過華中以北及日韓，邊緣仍影響台灣，北部、東半部有局部短暫雨。周六北台氣溫驟降、愈晚愈濕冷，中南部亦略受影響；下周日北台濕冷，中南部早晚冷。

他表示，最新各國模式模擬強度，大都已有「大陸冷氣團」強度；北台灣都會區大約降至12、13度，平地最低氣溫可降至10度左右。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周一下午至周二上午有短暫空檔，降雨暫歇、氣溫略升。下周二下午起至周四另一股更強冷空氣抵達，有挑戰入冬第一波「寒流」的機率，模式模擬持續調整中，應密切觀察，切莫小覷。

吳德榮 東北季風 極地

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