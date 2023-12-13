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健康你我他／照服員陪打球 失智老媽動起來

聯合報／ 文／李麗英（高市前鎮）
家族陪失智老媽動輪流打「球」，歡笑與溫馨製造美好回憶。圖／李麗英提供
家族陪失智老媽動輪流打「球」，歡笑與溫馨製造美好回憶。圖／李麗英提供

即便提升環境防護，請菲籍看護Yang加強照應，但88歲老媽依然跌摔了幾次，漸漸地，原本像大樓情報嬤的她，失去向我們姊妹「廣播資訊」的熱情，也無法因嫌Yang不會做菜乾脆自己下廚，每次探望的畫面，總停格在老媽呆坐客廳沉默不語，失焦的眼神對著曾是她最愛的八點檔。

儘管四姊妹疑惑惶恐，但還是得面對「老媽失智了！」的事實。歷經照顧公婆經驗的大妹，隨即尋求長照資源與相關服務，申請專業人員到府依失能個案提供專業指導，沒想到老媽因此「動」了起來。

那天，一位年輕人來了解老媽失智失能程度，評估後認為老媽原本做裁縫或包粽子、炒米粉等拿手活，都需靈活的手腦與眼力，這些手指小肌群是老媽跨不過的檻，但她的手臂與手掌依然有力，不妨藉玩球喚起她20幾年晨間打羽球的身體記憶，由此切入復能。

於是他當場吹了氣球拋向老媽，要她打回來，飄上空的豔黃氣球，讓老媽眼睛一亮，直覺回擊的同時，嘴角上揚，露出我們許久未見的笑容。

「吼！」隨著殺球老媽喊聲助勢，能量大增，得意寫在臉上，我們從徒手、蒼蠅拍到羽球拍，漸次升級設備，「陪打員」陣仗也愈來愈大，連曾孫輩也參一咖，衷心感謝這帖靈方，讓失智老媽動起來，家族更凝聚，陪打家族輪流上場「護」球的歡笑與溫馨，製造美好的回憶。　　

失智 長照 粽子

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