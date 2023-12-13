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腿無力、反覆跌倒…「椅子瑜伽」改善肌少症

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
1.貓牛式：坐在椅子前三分之一處，雙手輕放在膝蓋。吸氣時，肩膀向後張，脊椎向上延伸；吐氣時，背部向後拱起，腹部內收。 圖／台北慈濟醫院提供
1.貓牛式：坐在椅子前三分之一處，雙手輕放在膝蓋。吸氣時，肩膀向後張，脊椎向上延伸；吐氣時，背部向後拱起，腹部內收。 圖／台北慈濟醫院提供

據統計，台灣65歲以上的肌少症盛行率7%至10%，但可能因為症狀不明顯而不易診斷，台北慈濟醫院復健科主治醫師簡詠均指出，肌少症症狀雖不明顯，但仍有前兆可循，包括行走速度減慢、腿部無力而需扶手或助行器協助、反覆跌倒等，建議就醫診斷。她並推薦長者可做「椅子瑜伽」，改善肌少症。

72歲陳奶奶平時身體硬朗，每早都到市場買菜，但一場病卻讓她體力明顯變差，還需要助行器輔助行走。就醫後透過測量小腿圍、握力與起立坐下測試，發現她肌肉量少且肌力不足，診斷為肌少症。簡詠均即建議陳奶奶做椅子瑜伽，以提升全身肌肉的穩定。

診斷肌少症可從三面向評估，分別是肌肉質量、肌肉力量與體能表現，目前並無肌少症治療藥物，可透過和緩運動與飲食調整改善。2023年哈佛學者統合分析結果顯示，65歲以上長者練習瑜伽，對行走速度、下肢肌力與平衡皆有助益。

4動作增身體穩定性

簡詠均提供貓牛式、脊椎轉體、女神式、戰神式等四個椅子瑜伽動作，讓長者提高身體各方面的穩定性。其中貓牛式與脊椎轉體能拉伸上背與頸椎，女神式及戰神式則訓練下肢穩定，增進肌肉質量與力量。

2.脊椎轉體：坐在椅子前三分之一處，單手放在另一個膝蓋外側，一手扶靠椅背。吸氣時，脊椎向上延伸並扭轉上身；吐氣時，維持原位。圖／台北慈濟醫院提供
2.脊椎轉體：坐在椅子前三分之一處，單手放在另一個膝蓋外側，一手扶靠椅背。吸氣時，脊椎向上延伸並扭轉上身；吐氣時，維持原位。圖／台北慈濟醫院提供

3.女神式：坐在椅子二分之一處，雙腿打開，腳尖朝外側踮起。吸氣時，雙手向上畫圓；吐氣時，雙手向下畫圓並對掌於胸前。圖／台北慈濟醫院提供
3.女神式：坐在椅子二分之一處，雙腿打開，腳尖朝外側踮起。吸氣時，雙手向上畫圓；吐氣時，雙手向下畫圓並對掌於胸前。圖／台北慈濟醫院提供

4.戰神式：坐在椅子二分之一處，雙腳成弓箭步，眼睛正視前方。吸氣時，雙手向上伸展；吐氣時，雙手向前後打開。圖／台北慈濟醫院提供
4.戰神式：坐在椅子二分之一處，雙腳成弓箭步，眼睛正視前方。吸氣時，雙手向上伸展；吐氣時，雙手向前後打開。圖／台北慈濟醫院提供

瑜伽雖屬於和緩運動，但應保持循序漸進。初期以每組2次的頻率練習，再視身體情況調整。脊椎情況較不穩定者，應詢問醫師建議。

飲食調整也需注重，建議補充足夠蛋白質，每日攝取量應達每公斤1克至1.2克，以促進肌肉生長。

醫師 奶奶

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腿無力或反覆跌倒都是警訊「椅子瑜珈」助改善肌少症

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