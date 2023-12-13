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吸菸區爭議／避免兩派衝突 有人籲設負壓吸菸室

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣江婉儀林政忠／連線報導
中正紀念堂昨起全面禁菸，吸菸區告示牌昨被移除，擺上禁菸告示違者最高罰1萬。 記者林俊良／攝影
中正紀念堂昨起全面禁菸，吸菸區告示牌昨被移除，擺上禁菸告示違者最高罰1萬。 記者林俊良／攝影

中正紀念堂設吸菸區引發爭議，董氏基金會菸害防制組主任林清麗說，各地方政府應該進一步了解，全台類似的戶外吸菸區是否也有類似狀況，目前法令規定，戶外吸菸區須設置在「非必經之處」，字眼過於模糊，應更明確，相信吸菸者也不想影響不吸菸的人。

藝人邰智源批中正紀念堂園區裡設吸菸區可笑且荒唐，新聞揭露，有家長打電話投訴董氏基金會，表示之前「以為是公務機關，設置吸菸區怎麼會違法？」根本不知道可以檢舉，小孩想上廁為了避菸味都要憋尿。

南韓遊客Jumyeong Kim與爸爸來台灣自由行4天，昨天到中正紀念堂參觀。他說，「吸菸者的權利固然重要，不吸菸者的健康更為重要。」首爾未全面禁菸，但旅遊景點幾乎完全禁菸，禁菸區在韓國是理所當然，他認為中正紀念堂最好禁菸，旅遊勝地是國家門面，最好給人乾淨感覺。

不過，中正紀念堂撤吸菸區也引發不同看法。新北市立委張宏陸、北市立委候選人徐巧芯都認為禁菸之餘，也應保障吸菸者權益。張宏陸說，公眾場所可全面禁菸，但中正紀念堂等地會吸引很多觀光客，應該要像觀光飯店做負壓式空間，提供有吸菸需求的旅客環境，兼顧雙方需求。

徐巧芯說，抽菸者人權也很重要，應一併保障設置吸菸區，但若是公園或國定古蹟應比照外國設在室內封閉空間，不要影響其他旅客。

台灣相思草人權促進協會創會理事長朱政騏則表示，如果全面取消吸菸區就可以解決所謂「菸害」的問題，也未免太容易了，這麼做根本是掩耳盜鈴，假裝看不到吸菸區就沒有人吸菸，事實上，吸菸者可能化整為零，菸味四處飄，這樣有比較好嗎？

他指出，依法設置吸菸區，是最能有效管理吸菸行為的辦法，全面取消吸菸區，等於剝奪吸菸者合法的權利，必然會引起反彈，對於執法也是一個挑戰，更重要的是吸菸者和非吸菸者之間的衝突可能不減反增。

也有民眾同意中正紀念堂園區早該禁菸，但園區腹地廣大，擔心取締人力不夠。新北立委林德福說，目前法規已很完整，困難的是執法不易，現在要求縣市衛生局人員到場執法，但稽查人員有限，也無法時刻在現場，難度很高，或許可比照噪音防制，開放警察協助取締。

禁菸 中正紀念堂

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