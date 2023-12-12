機場公司發表「疫後的展翅」桌曆 2024旅運量上看4千萬

機場公司今天（12日）發表2024年桃園機場桌曆，以「疫後的展翅」為主題，將近年在桃園機場起降、航迷討論度極高的飛機群躍然紙上，化身桌曆主角，包括鯨鯊機、皮卡丘等彩繪機以及國軍黑鷹直升機等，共同回顧桃園機場空側的繁忙熱鬧，更呼應航空產業榮景，展望2024年旅運量更上層樓，突破4,000萬人次。

機場公司表示，桃園機場自2022年10月13日解封以來，旅運量逐步成長，2023年1月至11月旅運量為3,177萬人次7,190人次，約為2019年71.3%。除了陸側航廈人潮再現，空側航班起降架次也持續復甦，截至2023年11月，航機起降架次18萬1,836架，達2019年同期74.8%。機場公司精心挑選近年來罕見到訪、航迷期待的特殊機種畫面，每張都有特殊的意涵與內容，希望讓更多民眾認識桃園機場與航空相關產業，進而造訪機場、投身航空，促進飛航事業發展。

機場公司指出，「疫後的展翅」桌曆搭配當月節慶或時令，賦予每一款飛機專屬月份與主題，例如五月適逢母親節，以「腹藏玄機」為題，選定波音與空中巴士兩大集團，特地為了載送飛機零件而改裝、設計的超廣體貨機，並且介紹機身與臺灣的淵源；難得一見的稀客如皮卡丘彩繪機，充滿童心的繪圖引起大小朋友們的驚喜，成為四月兒童月主角。平日執飛日本國內線的粉紅與粉藍鯨鯊機，則因包機而「悠游」在桃園機場，難得的景象為八月的酷暑帶來絲絲清涼。

除了熱門的彩繪機，桌曆也收錄別具代表性的機款，例如桃園機場首度配合漢光演習進行操演，出動黑鷹直升機首次現身桃園機場；而臺灣精湛的飛機維修技術，也在桌曆中呈現，包括有著大眼睛封號的「奧比斯眼科飛機醫院」特地飛來桃園，進行維修工作等，各種機場空側難得的畫面，皆被捕捉下來，一次網羅在「疫後的展翅」桌曆。

國際航空復甦強勁，桃園機場預估將在2025年至2026年恢復到疫情前水準，因應旅運量攀升，機場公司持續秉持「以旅客為中心」的核心思維，優化各項服務，包括調整指示將「出境、入境」改為「出發、抵達」，方便旅客理解及提升溝通效能。

美食街引進餐飲新品牌雙月食品社、林聰明沙鍋魚頭及即將進駐的繼光香香雞等臺灣特色飲食；以熱門卡通明星、傳統元素紅磚瓦牆及古早腳踏車攤販打造的Hello Kitty及街口食趣等各式主題候機室，洋溢童趣及懷舊的氛圍，不同的主題都能讓旅人感受桃園機場舒適愜意的氛圍。