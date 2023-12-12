環評空汙抵換增源 納入環保金爐、離島減量及舊車換新
民間信仰於台灣文化占重要地位，但燒香、燒金紙卻也造成空汙，環境部今修正發布「環境部審查開發行為空氣汙染物排放量增量抵換處理原則」，新增設置環保金爐、協助離島執行空汙減量及擴大10年以上老舊車輛汰舊換新等3大抵換來源。
根據統計，2021年至今，環境部審查大型園區開發案件中，開發單位已規畫空汙抵換抵換量約達4365公噸，可減輕環評開發對空氣品質影響。
環境部說明，現行抵換處理原則已提供固定汙染源、移動汙染源、逸散汙染源等抵換來源，供環評開發單位與公私場所合作執行增量抵換機制。
此外，考量紙錢露天燃燒除造成汙染，還容易引起民眾陳情，因此把環保金爐設置汙染防制設施納入抵換來源；並把開發單位於離島地區執行空汙減量措施，可作為本島開發行為抵換來源。
另外，擴大老舊車輛汰舊換新適用抵換車齡條件為10年以上（原為15年），並調整原車輛汰舊換新減量效益計算基準。
環境部表示，為增加開發單位執行空汙增量抵換彈性，本次修正開發單位屬法人、團體者，於環境影響評估通過前，得先執行抵換措施，但取得空汙減量效益應於10年內完成抵換。
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