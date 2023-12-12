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改善濁水溪揚塵、農民高灘地種植 3年回收90公頃低灘地

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部表示，已向行政院提報8億元的第3期行動方案（2024至2026年），預估3年內回收90公頃低灘地。記者胡瑞玲／攝影
環境部表示，已向行政院提報8億元的第3期行動方案（2024至2026年），預估3年內回收90公頃低灘地。記者胡瑞玲／攝影

濁水溪因東北季風、颱風導致揚塵問題嚴重，環境部6年前投20億進行2期「濁水溪揚塵防制及改善方案」，環境部表示，已向行政院提報8億元的第3期行動方案（2024至2026年），預估3年內回收90公頃低灘地；農業部水利署表示，會與低灘地農民溝通，輔導至高灘地種植，強調不會影響其農保。

由行政院督導各部會執行2期各3年的「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」至今年結束，根據統計，濁水溪揚塵事件從2017年的59件，逐年降到2022年的2件，環境部大氣司長蔡孟裕表示，相較方案執行前，揚塵事件日改善93％、PM10濃度下降39％，裸露地減少77公頃、植生增加991公頃。

蔡孟裕表示，已向政院提報3期計畫，主要加強因應自然災害影響，並針對可種植區的第二至四區（崙背鄉、二崙鄉、西螺鎮一帶）分階段回收低灘地許可。

蔡孟裕說，為持續改善河川揚塵，會繼續推動中、上游崩塌地整治，也會針對針對揚塵較嚴重區域分階段持續回收低灘地許可，完成濁水溪各河段河道整理，以及執行濁水溪南北岸防洪林帶。

水利署副署長王藝峰說明，濁水溪在豐、枯水量比例大致上是9比1，枯水期本身流量下降、又遇到東北季風，或是有颱風，地面裸露情況會更嚴重，因此水利署在汛期過後都會檢討、減少裸露地的發生。

王藝峰表示，逐步收回低灘地對農民生計影響很大，會充分與農民溝通，不會強迫農民放棄耕種，並先以貼近林水區者輔導移至高灘地種植。

經濟部水利署第四河川分署分署長李友平指出，第3期計畫預估在3年內回收90公頃低灘地，目前擁有低灘地許可的農民不到20名；針對較危險的區域會逐步劃設禁種植區，並輔導農民轉至高灘地種植。

李友平說，先前有農民都已經種了西瓜，大雨來襲搶收時，機具遭上游大水沖走，損失上百萬，強調此計畫是為保障農民權益且不會影響其農保。

農民 濁水溪 水利署

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