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獨／太會忍搞到「完蛋」！國中生下體痛強忍3天 就醫發現整顆變黑原因曝光

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
黃維倫醫師提男性朋友若有睪丸疼痛情形，千萬不要忍，要快求醫，以免延誤治療時機。圖/ingimage
黃維倫醫師提男性朋友若有睪丸疼痛情形，千萬不要忍，要快求醫，以免延誤治療時機。圖/ingimage

忍到「完蛋」！高雄一名14歲國中生，日前突然覺得左側睪丸很痛，他自認可以忍受，直到3天後，疼痛都未改善才就醫，經醫師安排檢查與開刀，證實是睪丸扭轉，懸吊左側睪丸的精索已纏繞了好幾圈，致使左側睪丸發黑壞死，只能切除。醫師指，睪丸扭轉好發於青少年，提醒若有單側睪丸疼痛、陰囊腫脹等症狀，應留意睪丸扭轉的可能性，盡速就醫。

收治病例的義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫表示，這名少年就診時，主訴3天前，就覺得左邊蛋蛋很痛，他想忍忍就過了，但卻「過不去」，這3天來，那顆蛋無時無刻都在痛，因此就醫。

黃維倫為少年安排了杜普勒超音波檢查，發現少年左側睪丸，完全沒有血流，情況非常嚴重，於是安排緊急陰囊探查手術，發現懸吊少年左側睪丸的精索已如麻花般扭轉，且因扭轉時間過長，導致睪丸組織壞死，呈現發紫、發黑的狀態，即便解除扭轉的精索，仍無法回復，只好切除少年左側睪丸。

黃維倫指出，睪丸的血液供應主要來自精索，當精索扭轉導致睪丸血液供應受阻時，就會發生睪丸缺血壞死，俗稱為睪丸扭轉，這種情況好發於青少年和新生兒，而治療的黃金時間僅有短短的6個小時。

黃維倫指，若睪丸扭轉的患者在扭轉後6個小時內，能解除精索扭轉，超過9成的患者可以保留住睪丸；然而，隨著扭轉時間的延長，睪丸壞死的風險也隨之增加，超過24小時後，僅有約20%的患者能夠保留睪丸。

黃維倫指，少年少了一顆睪丸，當然有些沮喪，但剩下右側的睪丸，未來依然可以分泌睪固酮和保留生育功能。且若少年很在意外觀，日後也可像乳癌患者術後裝置義乳般，透過手術裝一顆假睪丸。

黃維倫表示，睪丸扭轉發生時，除了易出現睪丸疼痛、陰囊腫脹外，部分患者還可能有睪丸位置的改變的症狀，例如睪丸原本像是直立式的雞蛋，變成橫向的位置，都要提高警覺，立刻掛急診。

不過，黃維倫也指出，引起睪丸疼痛不單是睪丸扭轉，其他成因還可能有睪丸炎、副睪丸炎、精索靜脈曲張以及睪丸腫瘤等。因此，男性朋友一旦有睪丸疼痛情形，千萬不要忍，要快求醫，以免延誤治療時機。

義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫。圖／黃維倫醫師提供
義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫。圖／黃維倫醫師提供

因睪丸扭轉所切掉的睪丸（圈圈處）已呈現泛黑，睪丸上方長條物為精索。圖／黃維倫醫師提供
因睪丸扭轉所切掉的睪丸（圈圈處）已呈現泛黑，睪丸上方長條物為精索。圖／黃維倫醫師提供

醫師 國中生 手術

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